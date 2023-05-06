Kartal'da 160 Daireli Murat Sitesi Yıkıldı

Kartal'da olası İstanbul depremine hazırlık çalışmaları kapsamında 160 daireli Murat Sitesi'nin yıkım töreni gerçekleştirildi. Törende konuşan Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Depremin siyaset üstü bir konu olduğuna inanıyoruz" dedi.

Bugüne kadar 90 binden fazla insanın konutlarının dönüşümünü gerçekleştirdiğini açıklayan Kartal Belediyesi, ilçe genelinde yapılan çalışmalarla dönüşüme hız verdiklerini belirtti. Son olarak Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in katılımıyla, 160 daireli Murat Sitesi'nin yıkım töreni gerçekleştirildi. Atalar Mahallesi'ndeki Murat Sitesi'nin yıkım törenine, Yüksel'in yanı sıra, başkan yardımcıları, çok sayıda birim müdürü ve site sakinleri katıldı. Yıkım törenin gerçekleştiği alana gelen Yüksel, site sakinleriyle sohbet ederek, fotoğraf çektirdi.

"KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ"

Kartal Belediyesi'nin olası İstanbul depremine yönelik ilçe genelinde hazırlık çalışmalarına devam ettiğini vurgulayan Başkan Yüksel, "Bugün Atalar Mahallesi'nde Murat Sitesi sakinlerimizleyiz. Komşularımızı dönüşüm sürecinde yalnız bırakmıyoruz. Kartal'da kentsel dönüşüm çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Depremin siyaset üstü bir konu olduğuna inanıyor, özel sektörle beraber çalışmalarımıza tüm hızıyla devam ediyoruz. Tüm komşularımıza hayırlı olmasını diliyoruz" diye konuştu.

Törenin devamında, ekipler tarafından konutların yıkımı için ilk kepçe vuruldu.