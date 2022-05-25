KARTAL D-100'DE TEHLİKELİ YOLCULUK KAMERADA - Haberler

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KARTAL D-100'DE TEHLİKELİ YOLCULUK KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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KARTAL D-100'DE TEHLİKELİ YOLCULUK KAMERADA

Kartal D-100 Karayolu'nda 1'i kadın 4 kişinin motosikletle yolculuk ettiği anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Kartal D-100 Karayolu'nda 1'i kadın 4 kişinin motosikletle yolculuk ettiği anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.Olay, bugün öğle saatlerinde Kartal D-100 Karayolu Kadıköy istikametinde meydana geldi. 1 'i kadın 4 kişinin motosikletle yolculuk ettiği anlar trafikteki diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Görüntülerde sadece motosiklet sürücüsünün kask taktığı, sürücünün bir süre sonra yanlarından geçen araç sürücüsüyle tartıştığı ve ellerini bırakarak kaskını çıkardığı görüldü.

- İstanbul

Demirören Haber Ajansı / Güncel

D-100 Karayolu, Kadıköy, Güncel, Haberler

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