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Kartal D-100'de sarı duvar

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Kartal D-100'de sarı duvar

100 karayolunda makas atarak ilerleyen 3 hafriyat kamyonu, trafikteki diğer araçlara rağmen adeta yarışa girdi.

KARTAL D-100 karayolunda makas atarak ilerleyen 3 hafriyat kamyonu, trafikteki diğer araçlara rağmen adeta yarışa girdi. Şeritleri kapatarak yan yana hızla ilerleyen kamyonlar adeta duvar ördü.

Görüntüler önceki gün akşam saatlerinde Kartal D-100 Karayolu'nda kaydedildi. Yolda hızla ilerleyen 3 hafriyat kamyonu, diğer araçlara rağmen adeta yarışa girdi. Arada makas da attıkları da görülen kamyon şoförlerinin, yoldaki diğer otomobillerden daha hızlı olduğu görüldü. Bir ara tüm şeritleri kapatan kamyonlar, trafikteki diğer sürücüleri ve kendi canlarını tehlikeye atarak bir süre böyle ilerledi. Trafikteki başka bir sürücü o anları kaydederek duruma tepki gösterdi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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