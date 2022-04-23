Kartal Belediyesinden konuk ülke çocuklarına İstanbul turu

İSTANBUL (AA) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Kartal Belediyesinin davetlisi olarak Bulgaristan ve Moldova'ya bağlı Gagavuz Özerk Yeri'nden gelen 40 çocuk, İstanbul'daki tarihi ve turistik yerleri gezdi.

Konuk çocuklar Kartal Belediyesinin konuğu olarak geldikleri İstanbul'da önce Yakacık'taki Masal Müzesi'ni ziyaret etti. Haliç'teki Miniatürk'ü gezen çocuklar, Sultanahmet Meydanı, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ile Sultanahmet Camisi'ni gezme imkanı buldu.

Çocuklara Gagavuz Özerk Yeri Kıpçak Belediye Başkanı Oleg Grizan, Kartal Belediye Meclisi Üyesi ile Kartal Balkanlılar Derneği Başkanı Olcay Özgön de eşlik etti.

Tarihi mekanları rehber eşliğinde gezerek bilgi alan çocuklar, bol bol fotoğraf çektirerek, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'e teşekkür etti.