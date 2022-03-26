Kartal Belediyesi, Ramazan ayı öncesi ibadethaneleri temizliyor

İSTANBUL - Kartal Belediyesi, Ramazan ayının yaklaşmasıyla beraber, ilçedeki tüm ibadethanelerde temizlik çalışması başlattı. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, temizlik çalışmalarının ilçedeki tüm cami ve cemevlerinde gerçekleştirildiğini vurgulayarak, "İnsanlık olarak çok zor günlerden geçiyoruz. Ramazan ayının ülkemiz, İslam alemi ve tüm insanlık için; birlik, beraberlik, bereket ve barış getirmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.

Ekipler, çalışmalarını titizlikle sürdürüyor

Kartal Belediyesi Ramazan ayı hazırlıklarına başladı. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, iftar programları çalışmaları, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Ramazan ayı etkinlikleri hazırlıklarını sürdürürken, Destek Hizmetleri ve İşletme İştirakler Müdürlüğü, ilçedeki tüm ibadethanelerde temizlik çalışması başlattı. Devam eden çalışmalarla özellikle Ramazan ayında, vatandaşların ibadetlerini daha temiz ve hijyenik bir ortamda yapması amaçlanıyor. Ekipler, tüm cami ve cemevlerinde çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

İbadethanelerin ortak kullanım alanlarında detaylı iç ve dış temizlik gerçekleştiren ekipler, bir yandan da ortak kullanım alanları ve yüzey temasının olabileceği alanların tamamı ile ibadethanelerin dışında kalan bahçe alanlarını, bankları, abdest alınan bölümleri de titizlikle dezenfekte ediyor. Cami ve cemevlerine gelen vatandaşların dokunabileceği duvarlar, merdivenler, korkuluklar, ayakkabılıklar, kapılar, tırabzanlar, dezenfektan üniteleri de temizlik ve dezenfekte işleminden payını alıyor.

Başkan Gökhan Yüksel'den 'birlik ve beraberlik' vurgusu

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Ramazan ayının tüm İslam alemi için birlik ve beraberlik getirmesini temenni ederek; "Kartal Belediyesi olarak, Ramazan ayı hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Ekiplerimiz, komşularımızın temiz ve hijyenik bir ortamda ibadetlerini gerçekleştirebilmesi için var gücüyle çalışıyor. İnsanlık olarak, çok zor günlerden geçiyoruz. Salgın, yakın coğrafyamızda gerçekleşen savaşlar hepimizi derinden etkiliyor. Ramazan ayı birlik, bereket ve barış ayıdır. Diliyorum ki, Ramazan ayı tüm insanlığa, barış ve bereket getirecektir" ifadelerini kullandı.