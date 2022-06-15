Kartal Belediyesi personeline Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Semineri verildi

Kartal Belediyesi, 'Yerelde Eşitiz' projesi kapsamında belediye çalışanlarına yönelik "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Semineri' verdi. İsveç Konsolosluğu tarafından desteklenen "Yerelde Eşitiz" projesi kapsamında pilot belediye olarak seçilen Kartal Belediyesi'nde gerçekleşen seminere farklı müdürlüklerde çalışan çok sayıda personel katıldı.

Kartal Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile Yanındayız Derneği iş birliği doğrultusunda gerçekleştirilen seminerde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadına Yönelik Şiddet Farkındalığı konu başlıkları altında anlatıldı.

İnsan Kaynakları Müdürlüğü'nün de destek verdiği seminerin açılış konuşmasını Kartal Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Enif Yavuz Dipşar gerçekleştirdi. Kadın ve Aile Müdürlüğü'nün cinsiyet eşitsizliği ile mücadeleyi gündeminin üst sıralarında tuttuğunu vurgulayan Dipşar'ın ardından Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı İmam Aydın kürsüye çıktı.

Hem belediyedeki görevi hem de daha önceki iş yaşamından örnekler veren İmam Aydın toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin günün sonunda toplumu gerileten bir olgu olduğunu söyledi. Cinsiyet eşsizliği konusunda ailede verilen eğitimin önemli olduğunu, bunun yanında çalışılan kurumlarda verilen eğitimlerin de faydalı olduğunu kaydeden Aydın, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Yerelde Eşitiz Projesi Koordinatörü Irmak Çil Arslan ise proje kapsamında yerel yönetim çalışanları ve erkek muhtarlar için toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadına yönelik şiddet farkındalığına ilişkin algı araştırması ve eğitim faaliyetleri gerçekleştirildiğini söyledi. Arslan özellikle erkek personele yönelik olarak verilen Toplumsal Cinsiyet Eğitimlerinin eşitlik bilincini arttırarak kadınların güçlenmesine katkıda bulunduğu sözlerine ekledi.

Seminerin son bölümünde ise eğitmen Ali Mert Karaköy interaktif bir yöntem benimseyerek toplumsal cinsiyet eşitsizliği ile ilgili problemlerin ailede başladığını belirterek kadına yönelik şiddetin kaynaklarından birinin buradan beslendiğini söyledi. Karaköy, sunumlar ve animasyonlar ile desteklediği seminerde konuyla ilgili çok önemli bilgiler verdi. Yaklaşık 1 buçuk saat süren seminerde sık sık soru cevap diyalogları gerçekleştirildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel