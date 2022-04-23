23 NİSAN'DA KARDEŞ ÜLKELERDEN GELEN ÇOCUKLAR İSTANBUL'DA AĞIRLANDI

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarına katılmak üzere Türkiye'ye kardeş ülkelerden gelen Bulgaristan'ın Sitovo ve Ardino ilçeleri ile Gagavuz Özerk Cumhuriyeti Kıpçak ilçesinden 40 çocuk, Kartal Belediyesi tarafından misafir edildi.

21 Nisan'da Türkiye'ye gelen çocukların yanlarında öğretmenleri, Sitovo ve Ardino Belediyelerinden yetkililer ve Gagavuz Özerk Cumhuriyeti Kıpçak Belediye Başkanı Oleg Grizan ile birlikte Kartal'a ulaşan ve 23 Nisan'da yapılacak kutlamalara katılacak olan çocuklar için özel bir gezi programı düzenlendi.

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Kartal Balkanlılar Derneği Başkanlığı'nın yanı sıra Kartal Belediyesi Meclis Üyesi olan Olcay Özgön'ün de katıldığı gezi programında çocuklar önce Kartal Belediyesi'ne bağlı Yakacık'ta bulunan Masal Müzesi'ni ziyaret etti.

Gezinin bir sonraki durağı ise Haliç'te bulunan Miniatürk oldu. Burada da her biri birer şaheser olan tarihi ve mimari eserlerin küçültülmüş oranlardaki maketlerini inceleyen çocuklar, daha sonra Sultanahmet Meydan'ı, Ayasofya ve Sultanahmet Camii'ni kapsayan geziye katıldı.

Tarihi mekanları rehber eşliğinde gezerek bilgi alan çocuklar, gördükleri karşısında adeta büyülendi. Yaşadıkları anları fotoğraf ve video çekerek ölümsüzleştiren misafir çocuklar geziden oldukça memnun kaldıklarını ifade ederek Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'e teşekkür ettiler.

Kardeş ülkeden gelen çocuklardan 9 yaşındaki Buse Serhat Bulgaristan'dan geldiğini söyleyerek, 'Daha önce babamla sık sık Türkiye'ye geldik hatta bu Masal Müzesi'ne de daha önce geldim. Ama bu seferki ziyaretim arkadaşlarımla birlikte oldu bu yüzden çok mutlu hissediyorum' dedi.

12 yaşındaki Tuana Akinur ise Bulgaristan'dan geldiğini belirterek, burada olmanın çok güzel bir his olduğunu dile getirdi. 9 yaşındaki Magarita Kurdova da buraya Kıpçak köyünden geldiğini söyledi. Kurdova, 'Buraya ilk defa geliyorum. İşittim burası çok güzel bir yer. Ben de kendi gözlerimle görmek istedim. İlerleyen zamanlarda ben buraya geleceğim. Burada yaşamak istiyorum' ifadelerini kullandı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel