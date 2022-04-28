Kartal Belediyesi ramazan ayı dolayısıyla cami ve türbe gezileri düzenliyor

Kartal Belediyesinin ramazan ayı etkinlikleri kapsamında düzenlediği cami ve türbe gezilerine şu ana kadar 2 bin 100 vatandaş katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ramazan ayı etkinlikleri kapsamında düzenlenen cami ve türbe gezilerine katılacak mahalle sakinleri, bağlı bulundukları mahalle muhtarlıklarının önünden Kartal Belediyesi tarafından tahsis edilen araçlarla alınıyor.

Tura katılacak vatandaşları, Kartal Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü personeli karşılıyor. Ramazan boyunca süren turlar kapsamında vatandaşlara ziyaret edilen cami ve türbeler hakkında bilgiler de veriliyor.

Kartallı vatandaşlar tur kapsamında Anadolu Kavağı'nda bulunan Hz. Yuşa Türbesi, Ayasofya-i Kebir Cami-İ Şerifi ve Eyüp Sultan Camii'ni ziyaret ederek dua ediyor.

Maske, dezenfektan, tespih ve cüzden oluşan çantanın da hediye edildiği tura şu ana kadar 2 bin 100 kişi katıldı.