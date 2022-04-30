Kartal Belediyesinden Ramazan Bayramı'nda mezarlıklara ücretsiz ulaşım hizmeti - Haberler

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Kartal Belediyesinden Ramazan Bayramı'nda mezarlıklara ücretsiz ulaşım hizmeti

AA - Metin Tokgöz - Güncel
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Kartal Belediyesinden Ramazan Bayramı'nda mezarlıklara ücretsiz ulaşım hizmeti

Kartal Belediyesi, yakınlarını kaybeden vatandaşların mezarlık ziyaretinde bulunması için Ramazan Bayramı'nda ücretsiz ulaşım hizmeti verecek.

Kartal Belediyesi, yakınlarını kaybeden vatandaşların mezarlık ziyaretinde bulunması için Ramazan Bayramı'nda ücretsiz ulaşım hizmeti verecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kartal Belediyesi tarafından her yıl vatandaşlara ücretsiz olarak tahsis edilen araçlarla mezarlık ziyaretleri bu yıl da arife ile bayramın birinci ve ikinci günleri yapılabilecek.

Kartal Meydanı'ndaki Kartal Belediyesi Sahil Hizmet Binası önünden hareket edecek servisler, Soğanlık, Yakacık, Ortadağ, Kurtköy, Yeni Şeyhli ve Osmangazi mezarlıklarına vatandaşların ulaşımını sağlayacak.

AA / Metin Tokgöz - Güncel

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