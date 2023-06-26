Kartal Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi ibadethanelerde temizlik seferberliği başlattı

Kartal Belediyesi'ne bağlı Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçede bulunan 83 cami ve 1 cemevinin temizliği için seferberlik başlattı. Ekipler, halıları süpürüyor, kütüphaneyi, mihrabı, minberi, vaaz kürsüsünü, ayakkabılıkları, camları baştan aşağı temizliyor. Cami ve cemevleri etrafında çevre düzenlemeleri de yapılıyor.

Kartallı vatandaşların Kurban Bayramı'nı daha rahat, temiz ve huzurlu bir ortamda geçirmeleri için görev yapan Kartal Belediyesi'ne bağlı Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçede bulunan ibadethanelerde temizlik seferberliği başlattı.

Kartal Belediyesi, ibadethaneler ve çevrelerine yönelik yaptığı çalışmalara Kurban Bayramı öncesi hız verdi. Kartallıların daha temiz ve hijyenik koşullarda ibadet etmesi için özel bir ekip kuran belediye, ilçe genelindeki ibadethanelerin temizliği için yoğun bir çalışma başlattı. Kartal'ın 20 mahallesinde kolları sıvayan ekipler, camilerin ve cemevlerinin temizliğini yaptı; avlularını ve dış alanlarını yıkadı.

Ekipler, çalışmalar kapsamında ibadethanelerde halıları süpürüyor; kütüphaneyi, mihrabı, minberi, vaaz kürsüsünü, ayakkabılıkları, camları baştan aşağı temizliyor. Camilerin avlu, şadırvan ve ortak kullanım alanlarının yanı sıra iç alanlarında da temizlik çalışmalarını yürütüyor. Temizlikle birlikte cami ve cemevleri etrafında çevre düzenlemeleri de belediye ekiplerince yapılıyor. Cenaze törenlerinin düzenlendiği Kartal Cemevi'nin ibadet bölümü de ekipler tarafından temizleniyor. Çalışmalar kapsamında Kartal'da toplam 83 cami ve 1 cemevinin temizliği yapılıyor.

Din görevlilerinden gelen taleplere göre temizlik programını oluşturan ekipler, ibadethanelerin temizleme uygulamasına belirli periyotlarla devam edecek.