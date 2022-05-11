Kartal'daki "Engelsiz Üretim Atölyesi Sergisi" 13 Mayıs'a kadar gezilebilecek
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Kartal Belediyesinin "Sevgiden Emeğe Engelsiz Üretim Atölyeleri Seramik ve El Sanatları Sergisi" 13 Mayıs'a kadar görülebilecek.
Kartal Belediyesinin "Sevgiden Emeğe Engelsiz Üretim Atölyeleri Seramik ve El Sanatları Sergisi" 13 Mayıs'a kadar görülebilecek.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, fuaye alanındaki sergi, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle hazırlandı.
Serginin açılışına Kartal Belediye Meclisi Başkan Vekili Özlem Bulut, başkan yardımcıları Hüseyin Tozkoparan, Mustafa Oktay Aksu ve İmam Aydın'ın yanı sıra belediye personeli, vatandaşlar, atölyede eğitim gören gençler ve aileleri katıldı.
Sergininin açılışında konuşan Kartal Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Engelliler Birim Şefi Özgür Uğur, serginin büyük bir emek ve sevginin sonucu oluştuğunu belirtti.
Açılışta, Engelsiz Üretim Atölyesi'ne emek veren öğrencilerin katılım belgeleri törenle verildi.
Engelli bireylerce üretilen el sanatları ve seramik ürünlerin yer aldığı sergi 13 Mayıs'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.