Kartal Belediyesi Çocuk Meclisi üçüncü dönem üçüncü oturumunu gerçekleştirdi

Kartal Belediyesi'nin Kartallı çocukların sorun ve taleplerini ilk ağızdan öğrenmek ve çocukların demokrasi kültürünü kazanmalarını sağlamak amacıyla kurduğu Kartal Belediyesi Çocuk Meclisi'nin, üçüncü dönem üçüncü oturumu yapıldı. Kartallı çocukların sesi olan meclis, Hamza Çimen'in başkanlığında toplandı. Meclis üyelerinin gündem maddeleri hakkındaki görüşleri müdürlüklere iletilmek üzere kayıt altına alındı. Oturumun sonunda küçük meclis üyelerine teşekkür belgeleri takdim edildi.

Kartal Belediyesi'nin Kartallı çocukların sorun ve taleplerini ilk ağızdan öğrenmek ve çocukların demokrasi kültürünü kazanmalarını sağlamak amacıyla kurduğu Kartal Belediyesi Çocuk Meclisi'nin, üçüncü dönem üçüncü oturumu yapıldı.

Kartallı çocukların sesi olan meclis, Hamza Çimen'in başkanlığında toplandı. Kartal Belediyesi Meclis Salonu'ndaki oturuma Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı İmam Aydın, Kartal Belediyesi Meclis Başkanvekili Özlem Bulut ve CHP Grup Başkanvekili Gülay Boyraz katıldı. Üçüncü dönemin üçüncü oturumunda, bir önceki oturumda çocuklar tarafından verilen teklifler tek tek okundu. Teklifler karşılığında müdürlüklerden gelen cevaplar ve çözümler meclis üyeleriyle paylaşıldı.

Yeni oturumda da meclis üyelerinin iki gündem maddesi hakkındaki görüşleri müdürlüklere iletilmek üzere kayıt altına alındı. Kartal'da bulunan parkların isimlendirilmesi ile sosyal alanlara yapılabilecek projeler hakkındaki gündem maddeleri çocukların görüşüne sunuldu. Her bir meclis üyesi söz alarak gündem maddeleri hakkında fikirlerini belirtti.

Meclis oturumunda Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'i temsilen Başkan Yardımcısı İmam Aydın, konuşma yapmak üzere kürsüye davet edildi. Aydın, konuşmasında Kartal Belediyesi'nin kreşlerine dikkat çekti. Kreş öğrencilerinin çok iyi şartlarda öğrenim gördüklerini belirten Aydın, sabah ve öğlen yemeklerinin niteliğinden bahsederek resim, müzik, dans, spor, jimnastik gibi branş öğretmenlerinin kreşlerde görev yaptığını dinleyenlerle paylaştı.

Oturumun sonunda küçük meclis üyelerine teşekkür belgeleri takdim edildi.