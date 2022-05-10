Kartal Belediyesi 'Aile Okulu' eğitim semineri düzenliyor

Kartal Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, İstanbul Marmara Eğitim Vakfı (İMEV) ve Maltepe Üniversitesi iş birliği ile 7 hafta sürecek 'Aile Okulu' adlı bir eğitim semineri düzenliyor.

Soğanlık Kültür Merkezi ve Uğur Mumcu Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan seminer 7 hafta sürecek eğitimlerden oluşacak ve her hafta iki oturum şeklinde yapılacak.

Anne ve babalara davranış değiştirme becerilerinin öğretilmesinin, çocuğun bilişsel, duygusal ve sosyal gelişiminde ailenin desteklenerek çocuğun ailedeki öğrenme ortamına katkıda bulunulmasının amaçlandığı eğitim programının sonunda katılım sağlayan herkese katılımcı belgesi verilecek.

12 MAYIS'TA BAŞLAYIP 30 HAZİRAN'A KADAR DEVAM EDECEK

Maltepe Üniversitesi akademisyenlerinden, Prof. Dr. Betül Çotuksöken, Dr. Öğr. Üyesi Neşe Şahin Taşğın, Doç. Dr. Figen Karadayı, Öğr. Gör. Diğdem Enerem, Öğr. Gör. Gülşah Aydın Yeşilyurt, Öğr. Gör. Zeynep Aközlü, Öğr. Gör. Özen İnam, Doç. Dr. Şaziye Seçkin Yılmaz, Öğr. Gör. Özlem İlker, Doç. Dr. Alper Çuhadaroğlu, Doç. Dr. Özden Bademci ve Dr. Öğr. Üyesi Nesteren Gazioğlu düzenlenecek olan eğitim seminerinde konuşmacı olarak yer alacak.

Katılımcılara seminer süresince, Ailede İnsan Hakları, Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği, Ailenin Önemi ve Aile İçi İlişkiler, Çocukla İletişim, Anne Çocuk Sağlığı ve İlkyardım, Çocuk ve Beslenme, Çocuğun Gelişim Aşamaları (Bilişsel - Sosyal- Motor), Çocuğun Gelişim Aşamaları (Dil), Oyunun Önemi, Olumsuz Davranışlarla Baş Etme, Cinsel Eğitim, Çocukta Cinsel Eğitim, Aile-Okul ve Toplum İşbirliği ve Bağımlılıkla Mücadele konularında önemli bilgilendirmelerde bulunulacak.

12 Mayıs Perşembe günü başlayıp 30 Haziran Perşembe gününe kadar devam edecek "Aile Okulu" seminerine katılım sağlamak isteyen Kartalda yaşayan vatandaşlar internet üzerinden başvuru formunu doldurabilir.

Demirören Haber Ajansı / Güncel