Kartal Belediye Başkanı Yüksel'den 19 Mayıs mesajı

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 104'üncü yılında bir kutlama mesajı yayımladı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Bir milleti aydınlık yarınlara gençlerin taşıyabileceğini ve Türkiye'nin kaderini değiştirecek gücün, çağdaş zihniyetle yetişen kuşaklarda olduğunu görmüştür. Bir milleti aydınlık yarınlara gençlerin taşıyabileceğini ve Türkiye'nin kaderini değiştirecek gücün, çağdaş zihniyetle yetişen kuşaklarda olduğunu görmüştür" sözlerine vurgu yapan Başkan Yüksel, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, dört bir yanı işgal altındaki yurdumuzun kurtuluşu için milli mücadeleyi başlatmıştır. Milletimizin kaderini değiştiren bu önemli günü, 104. yıldönümünde büyük bir coşku ve sevinçle kutluyoruz.

"Türk milleti; Büyük Zafer ile taçlandırdığı milli mücadele ile bir milletin birlik olduğunda tüm engelleri aşabileceğini dünyaya göstermiştir ve bağımsızlık savaşı veren milletlere ilham kaynağı olmuştur. İşte bu yüzden, 19 Mayıs sadece ülkemiz için değil, egemenlik mücadelesi veren tüm milletler için umut kaynağıdır.

"Milletin bağımsızlığının, yine milletin azim ve kararlılığıyla sağlanacağına inanan bir avuç adanmış insanın başlattığı bu zorlu yolculuk, tutsaklığı asla kabul etmeyeceğimizin en güçlü göstergesi olmuştur. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlarken; inanç, azim ve kararlılıkla zafere nasıl ulaşılabileceğini hep birlikte hatırlıyoruz.

"Ulu Önderimiz, milli mücadelenin ve tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin başlangıcı olan 19 Mayıs tarihini gençlere armağan etmiştir. Bir milleti aydınlık yarınlara gençlerin taşıyabileceğini ve Türkiye'nin kaderini değiştirecek gücün, çağdaş zihniyetle yetişen kuşaklarda olduğunu görmüştür. İstiklal ve bağımsızlık mücadelemizin sembolü olan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda hayati öneme sahip bu tarihi günün, geleceğimiz olan gençlere armağan edilmesi son derece anlamlıdır.

"Ülkemizin ve yarınlarımızın teminatı gençlerimizdir. Bizler bu anlamda gençlerimizin daha donanımlı, farkındalığı yüksek insanlar olarak yetişmeleri için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Kartal Belediyesi olarak gençlerimizin işsizlik sorununa çözüm bulabilmek için Kartal Kariyer Merkezi'ni hayata geçirdik. Kartal Sanat Akademisi ve Kartal Satranç Akademisi'ni kurduk. Mustafa Necati Etüt Merkezimizi faaliyete geçirerek sınavlara hazırlık için ücretsiz kayıt almaya başladık. Yapay zeka atölyelerinin de yer aldığı Gençlik Ar-Ge Merkezi projemizi başlattık.

"Yatırımların en değerli olanının gençlerimize yapılan yatırım olduğunu bilerek hareket etmeye devam edeceğiz. Genç arkadaşlarım, hayallerinize hiçbir sınır koymayın ve kendinize daima güvenin. İnandıklarınızın peşinden gitmekten asla vazgeçmeyin. Atatürk'ün çizdiği çağdaş uygarlık yolunda ilerlemeye devam edin. Aydınlık yarınları kuracak olan sizlersiniz, bunu unutmayın. Tarihin ve ulu önderimizin size verdiği bu sorumluluk bilinci ile umudunuzu hiçbir zaman kaybetmeden çalışmaya devam edin.

"19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun! Umut dolu bir Türkiye'ye hep birlikte ulaşacağız. Daha güzel günler çok yakındır. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum."