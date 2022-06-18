Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel: "Ülkenin Gidişatı, Aile Ekonomisini Etkilediği Gibi Yerel Yönetimleri de Etkiliyor"

Haber: EDDA SÖNMEZ - Kamera: ADEM KARABAYIR

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Bizler belediye başkanı olarak elbette belediye hizmetlerine odaklanan halkın ihtiyaçlarını karşılayabilmek ve onların yaşamını kolaylaştırabilmek için mücadele eden yöneticileriz. Fakat ülkenin gidişatı, ülkede alınan kararlar, bütün hizmet noktalarını, aile ekonomisini etkilediği gibi yerel yönetimleri de etkiliyor" dedi.

Kartal Kent Kültürü ve Demokrasi Derneği, İstanbul Kartal'da; "Neden güçlendirilmiş parlamenter sistem?" başlıklı bir panel düzenledi. Ece Güner Toprak'ın moderatörlüğündeki panelenin ilk oturumunda CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu ve Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Bülent Şahinalp katıldı.

Panelin açılışında konuşan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, şunları söyledi:

"ÜLKENİN GİDİŞATI AİLE EKONOMİSİNİ ETKİLEDİĞİ GİBİ YEREL YÖNETİMLERİ DE ETKİLİYOR: Bugün burada konuşulacak konuların hepimizin hayatını ne kadar etkilediğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Bizler belediye başkanı olarak elbette belediye hizmetlerine odaklanan, halkın ihtiyaçlarını karşılayabilmek ve onların yaşamını kolaylaştırabilmek için mücadele eden yöneticileriz. Fakat ülkenin gidişatı, ülkede alınan kararlar, bütün hizmet noktalarını, aile ekonomisini etkilediği gibi yerel yönetimleri de etkiliyor. Gökhan Yüksel, 2006'da Manisa Celal Bayar'da, üniversite öğrencisiyken ekonomiye çok meraklı olduğu için defter notlarına dolar ve euro kurunu yazardı. ve üniversitedeki arkadaşlarımızla doların 1,30 olduğu dönemde 'Acaba dolar 1 TL olur mu' diye sohbet ederdik. 2012- 2013 yılında iktisat eğitimim bittikten sonra uluslararası bir şirkette çalıştığımda dolar 1,80'leri, 1,90'ları gördüğünde 'Acaba 2 TL'yi geçecek mı' diye heyecanlanırdık. Dolayısıyla o günlerde dolar kuru 2'yi geçtikten sonra bizim de düşüncelerimiz değişti.

ALDIĞINIZ KARARLAR, DEĞİŞTİRDİĞİNİZ SİSTEMLER SADECE SİZİ DEĞİL, HER YURTTAŞIMIZI İLGİLENDİRİYOR: Bugüne geldiğimizde maalesef normalmiş gibi hissettirilen, doların 17 olduğu bugünlerde biz nerede yanlış yaptık sorusunun en büyük cevabının birazdan genel başkan yardımcılarım ve kıymetli moderatörlerimiz birbirinden değerli misafirlerimiz başkanlarımız burada tek tek sıralayacaklar. Dolayısıyla aldığınız kararlar, değiştirdiğiniz sistemler sadece sizi değil Türkiye'deki her yurttaşımızı ilgilendiriyor. Yine o günlerde 2012 yılında bir örnek daha vermek istiyorum. Euro, dolar arasındaki kıyaslama 1,30'ardaydı. Yani 1 Euro 1,3 dolardı. Yıllar geçti aradan, biz de en az 2 liradan 17'lere gelen, 8 katı değişimden bahsediyoruz. Dolayısıyla kanunlar, yönetmelikler, tercihler, siyasi tercihler, siyaset yapmadan siyasi kelimeler kullanmadan bize yaşatmış olduğu sonuçlardan dolayı çok ağır sonuçlar doğurabildiği için hepimizi çok zorlu bir süreç bekliyor. İnsanları aydınlatabilmek için hepimize görevler düşüyor. Ben bu görevi üstlenen Kent Kültür Demokrasi Derneği Başkanı'na, yönetimine bütün herkese teşekkür ediyorum."

ANKA / Güncel