Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Personeli ile Bayramlaştı

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kurban Bayramı öncesi son mesai gününde belediye personeli ile bayramlaştı. Başkan Yüksel, "Gerek pandemi döneminde ortaya koyduğunuz insanüstü çalışmalardan gerekse büyük Kahramanmaraş depreminde gösterdiğiniz olağanüstü emeklerden dolayı her birinize tek tek teşekkür ediyorum" dedi.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kurban Bayramı öncesi son mesai gününde belediye personeli ile bayramlaştı. Başkan Yüksel, "Gerek pandemi döneminde ortaya koyduğunuz insanüstü çalışmalardan gerekse büyük Kahramanmaraş depreminde gösterdiğiniz olağanüstü emeklerden dolayı her birinize tek tek teşekkür ediyorum" dedi.

Kartal Belediyesi müdürlüklerini ve dış hizmet binalarını ziyaret ederek çalışanlar ile tek tek bayramlaşan ve bayram çikolatası ikram eden Başkan Yüksel'e, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri eşlik etti.

Belediye personeli ile güzel çalışma ve projelere imza attıklarını belirten Yüksel, bayramlaşma sırasında personeline hitaben yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

"Kartallı komşularımız için ve Kartal'ımız için hayata geçirdiğimiz her projede, her çalışmada sizlerin büyük emekleri var. Gerek pandemi döneminde ortaya koyduğunuz insanüstü çalışmalardan gerekse büyük Kahramanmaraş depreminde gösterdiğiniz olağanüstü emeklerden dolayı her birinize tek tek teşekkür ediyorum. Komşularımızın Kurban Bayramı'nı rahat ve huzurlu bir ortamda geçirebilmeleri için Kartal Belediyesi olarak bayram süresince de çalışmalarımız aralıksız devam edecek. Güzel bir istirahat dönemi geçirmenizi diliyorum, bayram sonrası çalışmalarımız daha da yoğunlaşarak devam edecek. Her birinizin, ailelerinizin ve sevdiklerinizin ayrı ayrı Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor, hep beraber nice güzel bayramlar geçirmeyi diliyorum."