Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Muhtarlar Toplantısında Hizmet Vurgusu Yaptı

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, muhtarlar toplantısında yaptığı konuşmada seçim sürecinin geride kaldığını ve artık hizmet zamanı olduğunu vurguladı. Toplantıda muhtarlar, mahallelerindeki sorunları ve talepleri Yüksel'e aktardı.

Muhtarlar toplantısına katılan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Seçim süreci artık geride kalmıştır. 28 Mayıs'tan sonra, şimdi halkımıza hep beraber hizmet zamanıdır" dedi.

Kartal'da her ayın ilk cumartesi günü, kent sorunlarının hızlı tespiti ve çözümü için yapılan muhtarlar toplantısının 157'ncisi, Başkan Yüksel'in katılımıyla Kartal Belediyesi Hizmet Binası'nda düzenlendi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Yüksel, bir seçim döneminin daha geride kaldığına ve Kartallıların demokratik olgunlukla sandıklara sahip çıktığına dikkat çekerek şunları söyledi:

"Tüm Kartal halkına ve sizlere sağduyusu için teşekkürlerimi sunuyorum. Sandığa katılım, ilçemizde gayet yüksekti. Yüzde 90'a yakın bir katılım sağlandı. Bu, komşularımızın demokrasiyi içselleştirdiğini gösteriyor. Seçim süreci artık geride kalmıştır. 28 Mayıs'tan sonra, şimdi halkımıza hep beraber hizmet zamanıdır."

Kartal'daki projelerde sona yaklaşıldığına işaret eden Yüksel, şöyle devam etti:

"Projelerimizde sona yaklaştık. Yalı-Yunus-Topselvi Kültür Merkezi bu projelerden biri. Açılışından sonra, Kartal'ın kültür sanat hayatında yeni bir cazibe merkezi olacak. Aynı zamanda Komşuluk ve Dayanışma Meydanı'ndaki Cevizli Yaşam Merkezi, burası da bizler için çok önemli. Komşularımızın ihtiyaçlarını hep beraber karşılamaya devam edeceğiz."

Toplantıda muhtarlar, mahallelerindeki sorunları ve talepleri Yüksel'e ve belediye yönetimine aktardı. Muhtarların sorun ve taleplerini not alan Başkan Yüksel, çözümler için en kısa sürede harekete geçeceklerini aktardı.