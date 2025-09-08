Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde yeni eğitim öğretim yılı açılış töreni düzenlendi

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde (KAİHL) düzenlenen yeni eğitim öğretim yılı açılış töreninde 2025 Yks'de dereceye giren okulun 2 mezunu ile LGS kapsamındaki merkezi sınavda başarılı olarak bu okula yerleşen öğrencilere hediye verildi.

Okulda gerçekleşen törende konuşan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Kartal Eğitim Vakfı (KEV) Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, lisenin akademik başarı geleneğinin yanı sıra karakter, ruh ve maneviyat olarak da öne çıktığını söyledi.

Okulun kuruluşunda ve gelişiminde emeği geçenleri anan Erdoğan, "Sizler de bu isimlerin arasına katılacaksınız. Sizden şunu rica ediyorum. Bize yol gösterin. Kartal Eğitim Vakfına, okul idaresine, okul aile birliğine, bizlere yol gösterin. Çünkü gelecek sizlerin elinde olacak. Biz sadece sizin yürüyeceğiniz o yollarda önünüzdeki engelleri kaldırmaya çalışıyoruz. Size ışık tutmaya çalışıyoruz. Ama biliyoruz ki siz, sizden sonra gelenler için çok daha büyük ön açıcılar olacaksınız." ifadelerini kullandı.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin sadece Türkiye için değil, insanlık için de bir hedef olduğunu vurgulayan Erdoğan, öğrencilerden de bu hedef doğrultusunda kararlılıkla büyük işler yapmak için çalışmalarını istedi.

KEV Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bayraktutar, 40 yıl öncesinden bugüne Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin başarı geleneğinin, adanmışlığının, aşkının hiç değişmediğini dile getirerek, okulun çıtayı hep en yüksekte tuttuğunu ifade etti.

Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kıraç, elde edilen başarıda emeği geçenlere teşekkür ederek, öğrencilere Maarif Modeli'nin de öngördüğü şekilde iyiyi, doğruyu, güzeli, hakkı, adil olanı kötüden, adaletsizden ayıracak bir eğitim öğretim yılı diledi.

Okul Müdürü Doç. Dr. Özkan Öztürk, öğrencilerinin sabrın, alın terinin ve duanın meyvesi olarak YKS 2025'te üstün bir başarı gösterdiğini, ilk 100 içerisinde 25 derece elde edildiğini söyledi.

Öğrencilerden başarılarını adalet, merhamet ve hizmetle taçlandırmalarını isteyen Özkan, "Allah kibirlenenleri sevmez. Sizden istediğimiz tevazu ile yürüyün, inancın azmini elden bırakmayın, bilginizi güzel ahlakla birleştirin. İşte o zaman bu başarı kalıcı bir iz ve hayırlı bir miras olacaktır." dedi.

Konuşmaların ardından Erdoğan, Bayraktutar ve Öztürk öğrencilere hediyelerini verdi.

YKS Sözel Türkiye 3'üncüsü ve Eşit Ağırlık Türkiye 22'ncisi Safa Murat Çelik ile Sözel Türkiye 2'ncisi ve Yabancı Dil Testi Türkiye 6'ncısı Yasin Yazıcı'ya Togg marka otomobil hediye edildi.

LGS kapsamındaki merkezi sınavda başarı elde ederek liseye kayıt yaptıran öğrencilere de altın verilirken mezun ve yeni başlayan öğrenciler arasında bayrak devir teslim töreni de yapıldı.

Açılış dersini Erdoğan verdi

Törenin ardından Bilal Erdoğan, konferans salonunda düzenlenen "Gençlik ve Öz Güven: Türkiye Yüzyılı'nda Gençliğin Vizyonu" başlıklı açılış dersini verdi.

Öğrencilere kendi eğitim ve hayat tecrübelerini örneklerle aktaran Erdoğan, lisenin mezunlarının kariyerlerini ve geleceklerini düşünürken insanlığı ve ümmeti de düşünmek zorunda olduğunu söyledi.

Öğrencilerden hedeflerini yüksek tutarak global düşünmesini isteyen Erdoğan, şöyle konuştu:

"Kader sizi bir şekilde Almanya'ya mı, ABD'ye mi, Japonya'ya mı, Güney Afrika'ya mı, Şili'ye mi götürür bilmiyorum. Ama kader nereye götürürse bundan çekinmeyeceğiz, gideceğiz. Oraya damgamızı vuracağız, arkadaşlar. Çünkü bugün bu okulu yönetebilen sizler inanın dünyanın herhangi bir yerinde ümmete yapılacak bir hizmet varsa onu tek başınıza şu anda yapıldığından çok daha iyi yapabilecek tecrübeye, bilgiye, azme, şuura sahipsiniz."

Öğrencilere İstanbul'u, tarihini iyi tanımalarını öneren Erdoğan, İstanbul'un geçmişte Osmanlı ve Roma imparatorlukları gibi köklü medeniyetlere ev sahipliği yaptığını anlattı.

Erdoğan, öğrencilerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın okullarını ziyaret etmesi yönündeki isteklerine yönelik, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanı'mızın hikayesi, örnekliği size ne katacak bir de o gözle lütfen okumanız lazım. Hakkıyla tanıtılmıyor, anlatılmıyor. Gerçekten Tayyip Erdoğan'ın hikayesini, nasıl başarılı olduğunu, nasıl bu kadar hizmete aracı olabildiğini, muvaffak olabildiğini inceleyin, bilin. Oradan ne alabiliyorsanız alın. Çünkü bize sadece yeni Tayyip Erdoğanlar değil, Tayyip Erdoğan'ı aşacak liderler lazım. Çünkü dünyanın buna ihtiyacı var."

Törene, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanı Coşkun Yılmaz'ın yanı sıra öğretmen ve öğrenciler katıldı.