Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde Model Birleşmiş Milletler Konferansı düzenlendi

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından bu yıl "Yeni Bir Dünya Düzeni" temasıyla düzenlenen "Model Birleşmiş Milletler Konferansı"nın (KAİHLMUN 24) bugünkü oturumlarında, öğrencilerin oluşturduğu temsili komitelerde İslam coğrafyasındaki önemli olaylar ele alındı.

Lisede gerçekleştirilen "KAİHLMUN 24", 50 farklı eğitim kurumundan gelen öğrencilerin oluşturduğu temsili komitelerle devam etti.

Sınıflarda oluşturulan komitelerde delegeler, geçmişten bugüne özellikle İslam coğrafyasındaki önemli olayları ele alırken dünya sorunlarına alternatif çözümler bulmaya ve farklı bir bakış kazandırmaya çalıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu Komitesi'nde, "Keşmir Sorunu ve Yemen Ablukası" konularını tartışan delegeler, BM Güvenlik Konseyi Komitesi'nde de 1947'deki "Altı Gün Savaşları"nı simüle ederek Filistin'in işgali süreci ve sonuçlarını tartıştı.

Gazze'nin Kurtuluş Kabinesi Komitesi'nde ise delegeler, Müslüman ülkelerin ve paramiliter siyasi örgütlerin temsilcileri olarak, 7 Ekim'den sonra Gazze'de meydana gelen olaylar zincirini ele aldı.

Bu simülasyonda delegeler, daha adil bir düzen için bir yandan Filistin-İsrail çatışmasını çözmeye odaklanırken diğer yandan da sivil isyancı grupların ayaklanmalarını canlandırdı.

Toy Komitesi'nce de 1243'te yaşanan 2. Kösedağ Savaşı'nın ardından başlayan 2. Anadolu Beylikleri Dönemi ele alındı. Bu simülasyonda, Söğüt ve çevresini Kayı Obası'nın yurt edinmesi sonrasında fetihlerin ne yönde ilerleyeceği tartışılırken, Ertuğrul Gazi'nin ihanete uğraması ve vefatı sahnelendi.

Baharat Yüksek Konseyi Komitesi'nde, kurgusal bir evrende bazı organizmalara yetenekler kazandıran ve enerji sağlayan bir madde olan baharat için verilen mücadele ele alındı.

Ortak Kriz Komitesi'nde Granada'da yaşanan kritik savaş dönemi ele alınırken delegeler, Kastilya Aragon'un Katolik Hristiyanlığı ile İslam'ın kalesi Endülüs arasındaki çatışmaya çözüm aradı.

Etkinliğin akademi başkanlığını yapan Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi 11. sınıf öğrencisi Evra Sena Tek, dün başlayan Model Birleşmiş Milletler Konferansı'nın ikinci gününde de oturumlarla devam ettiğini anlattı.

Komitelerde delegelerin dünya sorunlarına alternatif çözümler aradığını ve farklı bir bakış açısı kazandırmaya çalıştırdıklarını belirten Tek, "Bizim burada yapmaya çalıştığımız şey hem güncel meselelere dikkati çekmek, bilinç oluşturmak hem de dünya tarihinde önemli bir şekilde yer etmiş ve tarihi değiştiren olayları tekrar canlandırmak." ifadelerini kullandı.

Konferans, yarın ve pazar günü yapılacak oturumların ardından sona erecek.