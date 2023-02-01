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Kartal açıklarındaki gemide iş kazasında 1 işçi öldü

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Kartal açıklarındaki gemide iş kazasında 1 işçi öldü

Kartal açıklarındaki bir geminin güvertesinde ambar kapaklarının arasına sıkışarak ölen işçinin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kartal açıklarındaki bir geminin güvertesinde ambar kapaklarının arasına sıkışarak ölen işçinin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Alınan bilgilere göre, geminin güvertesindeki ambar kapaklarının arasına henüz belirlenemeyen nedenle bir işçi sıkıştı.

Olayı gören mürettebatın ihbarı üzerine gemiye sağlık, itfaiye, deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

Ekipler, hayatını kaybettiği belirlenen kişinin gemi tamiri için çalışan işçilerden Cemalettin Ş. olduğunu tespit etti.

Olay yeri incelemesinin ardından kıyıya çıkarılan ceset, ambulans ile Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Adli Tıp Kurumu Güncel Haberler

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