KARTAL AÇIKLARINDA İKİ GEMİ BÖYLE ÇARPIŞTI - Haberler

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KARTAL AÇIKLARINDA İKİ GEMİ BÖYLE ÇARPIŞTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Kartal açıklarında iki kuru yük gemisi hafif şekilde çarpıştı.

Kartal açıklarında iki kuru yük gemisi hafif şekilde çarpıştı. Kıyı Emniyeti ekipleri, herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı kazaya ilişkin tutanak tutarken, kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde Kartal Sahili açıklarında meydana geldi. Mare isimli kuru yük gemisi bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak Arel 4 adlı kuru yük gemisine çarptı. Hafif şekilde çarpışma sonucu herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Bildirilmesi üzerine Kıyı Emniyeti ekipleri sevk edildi. Ekipler, iki geminin bordasında hasar tespitinde bulunarak, tutanak tuttu. İki geminin çarpıştığı anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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