Karsu, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde konser verecek

Caz, blues, pop, funk ve elektronik müziği modern tınılarla buluşturan piyanist, besteci, söz yazarı ve şarkıcı Karsu, 24 Temmuz'da konser verecek.

Genç müzisyen, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde müzikseverlerle buluşacak.

Sanatçı, "Jest Oldu", "Sonunda", "Siyah" ve "Bırak Beni Böyle" adlı şarkıların da aralarında bulunduğu sevilen eserlerden oluşan bir repertuvarı hayranları için yorumlayacak.