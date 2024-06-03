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Karsu, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde konser verecek

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Caz, blues, pop, funk ve elektronik müziği modern tınılarla buluşturan Karsu, 24 Temmuz'da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde müzikseverlerle buluşacak. Sanatçı, hayranları için sevilen şarkılarını yorumlayacak.

Caz, blues, pop, funk ve elektronik müziği modern tınılarla buluşturan piyanist, besteci, söz yazarı ve şarkıcı Karsu, 24 Temmuz'da konser verecek.

Genç müzisyen, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde müzikseverlerle buluşacak.

Sanatçı, "Jest Oldu", "Sonunda", "Siyah" ve "Bırak Beni Böyle" adlı şarkıların da aralarında bulunduğu sevilen eserlerden oluşan bir repertuvarı hayranları için yorumlayacak.

Kaynak: AA / Güncel

Karsu Sanat Müzik Kültür Sanat Güncel Haberler

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