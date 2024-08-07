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KARSLI Yazar Naim Tamyüksel, Mirasa Yolculuk Adlı Kitabı İçin Araştırmalarını Sürdürüyor

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Karslı yazar Naim Tamyüksel, memleketi Kars'ta yaşam biçimleri ve gelenekleri anlatacağı 'Mirasa Yolculuk' adlı kitabı için araştırmalarını sürdürüyor. Tamyüksel, kitabıyla ilgili bilgileri hemşerileriyle paylaşmak için stant açıyor ve birebir görüşmeler yapıyor.

KARSLI yazar Naim Tamyüksel (66), yaşadığı Kocaeli'nin Darıca ilçesinden her yaz memleketine geliyor. Emekliliğinin ardından merak sarıp 3 kitap yazan Tamyüksel, bu yaz da hazırlığını sürdürdüğü 'Mirasa Yolculuk' adlı kitabı için hemşerileriyle görüşüyor. Memleketinde araştırmalar yapan ve açtığı stantta eserlerini tanıtan Tamyüksel, Standımı özellikle vatandaşların ve turistlerin bulunduğu tarihi mekanlar civarında açıyorum. İnsanlarla konuştukça denize açılıyor gibi oluyorum dedi.

Kars merkez Kaleiçi Mahallesi'nde 1958 yılında dünyaya gelen Naim Tamyüksel, ilk ve ortaokuldan sonra liseyi endüstri meslek lisesi elektrik bölümünde okudu. 1977-1980 yılları arasında Kars Süt Fabrikası'nda çalışan 1982-1984 yıllarında köylere elektrik şebekesi çekilmesi işinde görev alan Tamyüksel, 1988'de Kocaeli'ye göç edip, burada asfalt taşıyan gemide çalıştı. Deniz nakliyata geçip yük gemilerinde 12 yıl görev yapan Tamyüksel, bu sayede de 45 ülkeyi gezme fırsatı buldu. Gittiği ülkelerde gördüğü yerleri fotoğraflayıp notlar alan Tamyüksel, emekli olduktan sonra kitap yazmaya merak sardı.

3 KİTAP YAZDI

Notlarını kitaba dökmek için her yıl yaz aylarında memleketi Kars'a gelen Tamyüksel, bugüne kadar 'Önce Atana Sonra Atına Selam Ver', 'Bir Zamanların Gelinleri' ve 'Öykülerle Kars' kitaplarını kaleme aldı. Bu yaz da yaşadığı Kocaeli Darıca'dan baba ocağı Kars'a gelen Tamyüksel, son kitabı olan 'Mirasa Yolculuk' için çalışmaya başladı. Karslıların yaşam biçimlerini ve geleneklerini anlatacağı 'Mirasa Yolculuk' kitabı için kentin tarihi bölgelerinde stant açan Tamyüksel, bölge halkıyla da bire bir görüşmeler yapıyor. Kentteki 'Gazi Kars' yazısının önünde kurduğu stantta yerli turistlerle de görüşen Tamyüksel, sorduğu soruları ve aldığı cevapları kaydediyor. Bir yandan da pazar arabasına koyup açtığı stantta önceki kitaplarını tanıtan Tamyüksel, diğer taraftan da yeni kitabıyla ilgili araştırma yapıyor.

'ÇOK UFKU GENİŞ İNSAN VAR'

Kitap çalışması için yaz aylarında Kars'a geldiğini söyleyen yazar Naim Tamyüksel, Yaklaşık 1 ay önce Kars'a geldim. Sokağa çıkıp kale etrafında, gelen turistlere, vatandaşlarımıza sorular soruyorum. Somut ve soyut miraslarla ilgili çeşitli konularda konuşuyoruz. Her kişinin uğraştığı alanlara göre el sanatları veya kültürel sanatlar olsun, bu konular üzerinde çalışmalar yapıyorum. Standı vatandaşın dikkatini çekmek için açıyorum. Böylelikle vatandaşlarımızla daha iyi kontak kurabiliyor ve kitaplarımı da tanıtmış oluyorum. Vatandaşlarımızın ilgisi de son derece iyi. Vatandaşlarımızdan aldığımız bilgileri iyice değerlendirip kitaba yazabilme imkanı da buluyor olmak gerçekten güzel. Standımı da özellikle tarihi mekanlar civarında açıyorum. Çalışmalarım güzel gidiyor. Hakikaten konuştukça deryada denize açılıyor gibi oluyorum. Çok ufku geniş insanlarımız var. Ferdi olarak olumsuz değerlendirmeler olsa da bizler olumlu ve olumsuzları harmanlayıp en doğru olanı vatandaşa aktarmaya çalışıyoruz diye konuştu.

Haber-Kamera Bedir ALTUNOK KARS,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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