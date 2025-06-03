Karslı Kadınların Geleneksel 'Evelik' Toplama Mevsimi Başladı

Karslı Kadınların Geleneksel 'Evelik' Toplama Mevsimi Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars'ta havaların ısınmasıyla birlikte kadınlar, şifalı 'evelik' otunu toplamak için meralara çıkıyor. Bol yağış alan bölgede, kadınlar topladıkları otları kurutup kış için saklayarak çorba yapıyorlar.

Karslı kadınların 'evelik' mesaisi başladı

KARS - Karslı kadınların 'evelik' mesaisi başladı. Kadınlar yığdıkları evelikleri kurutarak çorbasını yapıyor.

Kars'ta havaların ısınması ve yazın da gelişiyle birlikte kadınlar, şifalı olduğuna inandıkları 'evelik' otunu toplamak için meralara çıktı. Bu yıl bol yağış alan kentte yeşillenen meralar, doğanın sunduğu zengin bitki örtüsüyle adeta şifa kaynağına dönüştü.

Son yılların en yağışlı bahar mevsimini yaşayan Kars'ta, ova ve meralar çeşitli otlarla kaplandı. Özellikle yemeklik ve şifalı bitki olarak bilinen evelik otu, kadınların ilgisini çekti. Tarlalara ve yol kenarlarına çıkan kadınlar, onlarca ot türü arasında evelik başta olmak üzere pek çok bitki topladı.

Arpaçay ilçesine bağlı Değirmen Köprü köyünde yaşayan Leyla Yılmaz, evelik otunun bahar aylarında kendiliğinden yetiştiğini belirtti.

Yılmaz, "Her sene bu aylarda kekik, kuş ekmeği, yarpuz, çaşır, evelik ve ısırgan topluyorum. Hepsini kurutup kış için dolaba koyuyorum. Kışın çıkarıp yiyoruz. Hepsi her derde deva" dedi.

Kars'ta kadınlar topladıkları şifalı otları, güneşte kurutarak saklıyor. Saklanan otlar ise kışın sofralarda çorba olarak yerini alıyor. Otların bir kısmı ise yemeklerde kullanılıyor. Özellikle eveliğin çorba ve yumurta ile kavrularak sofralara geliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / TURGUT KAYA - Güncel
Ege Denizi'nde 5 büyüklüğünde deprem

Türkiye beşik gibi sallanıyor! Bir korkutan deprem de Ege'de
Marmaray'daki darp olayının seyrini değiştirecek ifade: Başörtümü kastederek hakaret etti

Marmaray'daki darp olayında okların yönünü değiştirecek ifade
CHP lideri Özel, 'Koç' üzerinden emekli maaş hesabı yaptı

"Koç" üzerinden maaş hesabı yaptı
Kremlin: Putin, Trump ve Zelenski arasında bir görüşme olası değil

Kremlin'den umutları suya düşüren açıklama! Kapıları resmen kapattılar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü seslendirme sanatçısı ve oyuncu Jonathan Joss, komşusu tarafından öldürüldü

Ünlü oyuncu komşusu tarafından öldürüldü
Son enflasyon verisiyle tüm maaş hesapları değişti

Kim ne kadar maaş alacak! İşte son rakamlar
Prof. Dr. Pampal'dan 5.8'lik sarsıntı sonrası endişelendiren sözler: Bölgede 9 büyüklüğünde deprem olabilir

Ünlü profesörden 5.8'lik depremle ilgili korkutan sözler
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Öğretmen maaşları temmuzda ne kadar olacak? İşte derecelere göre yeni tablo

Derecelerine göre öğretmenlerin alacağı maaşlar netleşmeye başladı
Gerçek polisleri rahatsız eden görüntü

Gerçek polisleri rahatsız eden görüntü
Galatasaray'da topa vuramıyordu, gittiği ülkede sezona damga vurdu

Galatasaray'da topa vuramıyordu, gittiği ülkede kral oldu
Üniversiteli Sena'nın intihar notunda işaret ettiği araştırma görevlisi, görevden uzaklaştırıldı

Sena'nın intihar notunda işaret ettiği isimle ilgili ilk karar
Nihat Kahveci'den Aziz Yıldırım'a: Sen Fenerbahçe'nin kendisi değilsin

Nihat Kahveci Aziz Yıldırım'a fena salladı
Zincir markette skandal! Tavukları güneşin altında beklettiler

Yine bir zincir market yine skandal
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.