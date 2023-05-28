Karslı çift Kafkas kıyafetiyle oy kullanmaya geldi

KARS - Kars'ta Cumhurbaşkanlığı 2'inci tur seçimi oy kullanmaya gelen çift bir anda dikkatleri üzerlerine çekti. Kafkas kıyafetiyle oylarını kullanan çift, okul çıkışında Kafkas Halk Dansı figürüyle gazeteciler poz verdi.

Cumhurbaşkanlığı 2'inci tur seçimi için Haydar Aliyev Lisesi'ne gelen Şeyda ve Cem Kızılkaya çifti, bir anda dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Cumhurbaşkanlığı seçimi için farklılık olsun diye yöresel Kafkas kıyafetiyle geldiklerini ifade Kızılkaya çifti,

Haydar Aliyev Lisesi 1140 nolu sandıkta oylarını kullandı. Okul çıkışında gazeteceilere açıklamada bulunan Cem Kızılkaya, "Biraz heyecanlıyız. Bizde bir ilk yapalım dedik. Bizim için de hoş oldu. ülkemiz adına hayırlısı olur" dedi.

Kars'ta Akka Kafkas Halk Oyunları kurucusu 2 çocuk babası Cem Kızılkaya eşi Şeyda Kızılkaya ile birlikte Kafkas yaptıkları Kafkas dansı figürünün ardından bölgeden ayrıldı.