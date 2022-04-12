Karşıyakalılar sanatla yaş alıyor

KARŞIYAKA, İZMİR (Bültenler) - El sanatları ve resim kurslarında yapılan eserlerden hazırlanan seçki ise Bilge Çınarlar Sağlıklı Yaş Alma Merkezi'nde ziyarete açıldı.

Karşıyaka Belediyesi'nin yaş almış Karşıyakalılara yönelik sosyal ve sanatsal faaliyetler düzenlemek üzere hizmete açtığı Bilge Çınarlar Sağlıklı Yaş Alma Merkezi kursları ve etkinlikleri yıl boyunca devam ediyor. Düzenlenen kültürel gezilerle, İzmir'in tarihi ve turistik yerlerinde geçmişin ve bugünün izleri keşfediliyor. Karşıyaka Halk Eğitimi Merkezi iş birliği ile düzenlenen resim, seramik, dans, müzik ve daha birçok alanı kapsayan sanatsal kurslar sayesinde ise yaş almış büyükler içlerindeki üretkenliği canlı tutuyor. Düzenlenen sergi ve konserler ile yıl boyu süren çalışmanın heyecanı tüm sanatseverlerle paylaşılıyor.

1 HAFTA BOYUNCA ZİYARETE AÇIK

Kurslara katılan yaş almış büyüklerin özenle hazırladığı eserlerden özel seçki ile hazırlanan el sanatları ve resim sergisi Bilge Çınarlar Sağlıklı Yaş Alma Merkezinde 11 Nisan 2022 Pazartesi günü açıldı. Bir hafta boyunca ziyarete açık olacak sergi gün boyunca gezilebiliyor.

ÇINARLAR BEĞENİ TOPLADI

Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği kurslarının katılımcıları ise birikimlerini konser aracılığı ile dinleyicilere aktardı. 1 yıl boyunca hazırlanan kursiyerler eserlere olan hakimiyetleriyle beğeni topladı. Yıl boyunca devam eden kurslar hakkında bilgi almak ve kayıt yaptırmak isteyen yaş almış Karşıyakalılar 0(232) 324 82 68 numaralı hattı arayabilir.

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