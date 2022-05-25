Karşıyaka ve Stari Grad 'Kardeş Şehir' oldu - Haberler

Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Stari Grad Belediye Başkanı İbrahim Hadzibajric, bürokratlar, meclis üyeleri ve Dünya Bosna Hersek Göçmenleri Birliği Başkanı Hasan Şehoviç'in katıldığı tören, saygı duruşu ve her iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başladı. Buluşmada birlik ve beraberlik mesajları veren başkanlar; başta kültür, sanat ve eğitim olmak üzere pek çok alanda ortak projeler yürütmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

"BİRLİKTE GÜZEL İŞLER YAPACAĞIZ"

Açılış konuşmasını yapan Stari Grad Belediye Başkanı İbrahim Hadzibajric "Öncelikle Karşıyaka ve İzmir olarak gösterdiğiniz sıcak misafirperverlik için hepinize tek tek çok teşekkür ediyorum. İmzaladığımız bu protokol ile birlikte, toplamda 28 kardeş belediyemiz olacak. Karşıyaka ile yapacağımız iş birliği konusunda ben çok istekliyim, Sayın Başkanımız Cemil Tugay'da da aynı hevesi gördüğüm için güzel işler yapacağımıza; özellikle kültür, sanat ve eğitim alanlarında çok ciddi ve kapsamlı projeler gerçekleştireceğimize inanıyorum. Öğrenci değişim programları da yapabiliriz. Geliştirilebilecek çok fazla çalışma ve proje var. Elimizden geldiğince iş birliğimizi arttırmaya çalışacağız. Tekrar teşekkür ediyor, sizleri Saray Bosna'ya davet ediyoruz" dedi.

"BOSNA HERSEK HALKINI ÇOK SEVİYORUZ"

Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ise konuşmasında şunları kaydetti: "Bizi Bosna Hersek ile bağlayan iki tane önemli, büyük güç var. Bir tanesi; Karşıyaka'da yaşayan Boşnak kökenli yurttaşlarımız. Diğeri de burada çok önemli bir iz bırakarak belediye başkanlığı yapmış olan değerli büyüğümüz Sayın Ahmet Kemal Baysak. Bosna Hersek'e yönelik saldırı döneminde orada mağdur olan insanlara uzattığı elle, onları İzmir'de ve Karşıyaka'da ağırlamasıyla Bosna Hersek'te olduğu kadar bizim gönüllerimizde de kahraman olarak yer etmiş birisidir Sayın Kemal Baysak. Onun yapmış oldukları ve aramızda kurduğu bağ, bizim her zaman miras olarak sahip çıkacağımız ve sonuna kadar takip edeceğimiz bir yol olacak aynı zamanda. Bu duygularla geçen Kasım ayında Saray Bosna'ya Meclis Üyemiz Sayın Atilla Baysak ile birlikte yaptıımız ziyarete çok sıcak şekile karşılandık ve aramızdaki var olan dostluğu ve bağı da çok kuvvetli şekilde hissettik. 25 Kasım'da oradaydık, Bosna Hersek'in ulusal günüydü ve değerli Başkanımız İbrahim Hadzibajric kent içerisinde yapılan yürüyüşte beni de yanına davet etti, koluma girdi ve beraber o yürüyüşü gerçekleştirdik. Hayatım boyunca unutmayacağım çok özel bir anı oldu benim için. Yanımızda Kemal Baysak da yürüyor gibiydi, iki ülke arasındaki o dostluğa sahip çıkan tüm insanlar yürüyor gibiydi. Sayın İbrahim Hadzibajric çok sevilen bir belediye başkanı. Ben bunu bizzat gördüm. Daha uzun yıllar Bosna Hersek'e önemli hizmetler vereceğine inanıyorum. Yaptığı başarılı çalışmalar için kendisini kutluyorum. Sosyal, kültürel ve teknik iş birliklerimizin gelişmesini yürekten diliyorum. Bosna Hersek halkını çok seviyoruz. Kalplerimizde çok özel bir yerleri var. Bosna'dan gelecek gençleri burada ağırlamaktan, onlara ülkemizi tanıtmaktan büyük mutluluk duyarız. Aynı şekilde bizim gençlerimizin oraya gitmesi de bizi çok mutlu edecektir. İş birlikleri için kendilerine tekrar teşekkür ediyor, protokolümüzün hayırlı olmasını diliyorum."

Konuşmaların ardından Başkan Tugay ve Başkan Hadzibajric, Kardeş Şehir Protokolü'ne imza attı. Heyet, törenden sonra da Zübeyde Hanım Anıt Mezarı'nı ziyaret etti, Karşıyaka Belediyesi Evrensel Çocuk Merkezi'ndeki Planetaryum'da incelemelerde bulundu.

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