Karşıyaka'nın çınarlarından renkli ve anlamlı etkinlik

KARŞIYAKA, İZMİR (Bültenler) - Yaşlı nüfus artış hızına paralel olarak yaşlılık ve yaşlı sağlığı konularında farkındalık yaratmak amacıyla kabul edilen "18–24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası" Karşıyaka'da da çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Bu kapsamda ilk olarak bilge çınarlar ile çocukları bir araya getiren sokak hayvanları için kulübe boyama etkinliği gerçekleştirildi. Karşıyaka'nın bilge çınarları polyester filtre atıklarından elde edilen geri dönüşüm malzemeleri kullanılarak yapılan hayvan kulübelerini boyadı. Çınarlara küçük çocuklar eşlik etti. Hem sokak hayvanlarına barınma olanağı sağlayan hem de ileri yaştaki vatandaşların tecrübesi ile çocukların hayal gücünün birleştiği etkinlik renkli anlara sahne oldu.

YAŞLILAR HAFTASINA ÖZEL KONSER

İleri yaş etkinlikleri, 24 Mart Perşembe gününe kadar devam edecek. 19 Mart Cumartesi günü saat 12.00 ile 16.00 arasında Atakent Gondol Restoran'da 'Bilge Çınarlar Mutfakta' yemek yarışması düzenlenecek. 20 Mart Pazar günü ise saat 13.30 ile 14.30 arasında Avni Yelkenbiçer Parkı'nda fidan dikim etkinliği olacak. Akşam da Türk sanat müziğinin sevilen isimlerinden Yıldırım Bekçi yaşlılar haftası Özel konserinde Karşıyakalılar ile bir araya gelecek.

EDİZ HUN SÖYLEŞİ GERÇEKLEŞTİRECEK

21 Mart Pazartesi günü Bilge Çınarlar Sağlıklı Yaş Alma Merkezi'nde bilgi yarışması gerçekleştirilecek. 22 Mart Salı günü ise Karşıyaka, Türk sinemasının duayen ismi Ediz Hun'u ağırlayacak. Usta oyuncu Ediz Hun, Zübeyde Hanım Nikah Sarayı'nda Yaş Dostu Çevre konulu söyleşide Karşıyaka'nın çınarları ile buluşacak. Ardından saat 14.00'te Hilltown Alışveriş Merkezi sergi alanındaki Bilge Çınarlar Karma Resim Sergisi'nin açılışına katılacak. Sergi, 24 Mart Perşembe gününe kadar ziyaret edilebilecek. Saat 18.45'te Hasan Türker Futbol Sahası'nda Karşıyaka-Beşiktaş Masterlar futbol maçı yapılacak. 23 Mart Çarşamba günü ise Kent Balık Restoran'da yaş dostu Karşıyaka atölyesi gerçekleştirilecek. Programın son günü 24 Mart Perşembe ise kortej ve sokak dansları gösterisi yapılacak.

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