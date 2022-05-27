Karşıyaka Kolektif'te fikir yarışması! - Haberler

Hack4 Karşıyaka Hackathonu'na geri sayım başladı

Enerji ve İklim sorunlarını odak alan hackathon için 3 Haziran'a kadar başvuru yapılabilecek. Yaklaşık 3 gün sürecek olan yarışma, 17-19 Haziran'da Karşıyaka Belediyesi Yamanlar Gençlik Merkezi'nde gerçekleşecek.

Karşıyaka Belediyesi Kolektif Girişimcilik Merkezi tarafından Eldor Türkiye, İnci Holding, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Kuzey İzmir Tekmer ve Yaşar Üniversitesi paydaşlığında düzenlenen "Hack4Karşıyaka" hackathonunda; "Karşıyaka için daha iyisi" diyen girişimciler ve iş fikri olan üniversite öğrencileri, hackathon destekçileri ile iş birliği içerisinde çalışarak, Karşıyaka için akıllı ve sürdürülebilir çözümler üretecekler.

UZMAN MENTOR DESTEĞİ

Hack4Karşıyaka'da katılımcılar, tematik alanda bilgi ve tecrübe sahibi uzmanların mentorluk desteği ile yenilikçi fikir ve tasarımlarını projelendirecekler. Katılımcılara hem online hem de yüz yüze sağlanacak mentorluk programına, ulusal ve globalde çalışan bir çok profesyonel destek verecek.

BAŞKAN'IN MESAJI

Geleceği gençlerle birlikte inşa etmeye hazır olduklarına dikkat çeken Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, "Geleceğimizi tehdit eden enerji ve iklim sorunlarına yönelik çözümler üreten gençleri izlemek ve ürettikleri çözümleri toplumla buluşturmak için sabırsızlanıyoruz" dedi.

Daha sürdürülebilir bir kent yaratma anlayışıyla çalışan Karşıyaka Belediyesi Kolektif Girişimcilik Merkeziyle girişimcilik alanında başlattığı bu yolculukta, gençlerle birlikte geleceğe yön vermeye hazırlanıyor. Paydaş kuruluşların desteğiyle gerçekleşecek Hack4Karşıyaka isimli hackathon ile Karşıyaka Belediyesi, gençleri tüm yeteneklerini kullanacakları şekilde sınırlarını zorlamaya davet ediyor.

Hack4Karşıyaka'nın jürisinde ise, alanında deneyimli tanınmış isimler yer alıyor. Eldor Genel Müdürü Hayrettin Çelikhisar, İnci Holding CTO'su Mehmet Tunçkanat, EGİAD Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, Ege Üniversitesi Prof. Dr. Nuri Azbar ve Süreyya Ciliv, gençlerin üretecekleri çözümleri değerlendirmek üzere bir araya geliyor.

Son başvuru tarihi 3 Haziran olan hackathon'a gençler, https://www.hack4karsiyaka.com/ adresinden başvuruda bulunabiliyor. Jüri ön elemesinin ardından 17-19 Haziran günlerinde Karşıyaka Belediyesi Yamanlar Gençlik Merkezi'nde düzenlenecek etkinlikte katılımcılar 2 günden fazla bir süre boyunca projelerini hazırlamak için yarışacak. Yarışma sonunda kazanan ekiplere toplam 22.500 TL para ödülü verilecek.

HACKATHON NEDİR?

Hackathon kelimesi, "hack" ve "marathon" kelimelerinin bir kombinasyonudur; burada hack, deneysel, yaratıcı problemlerin eğlenceli bir yaklaşımla çözülmesi ve maraton ise etkinlik süresi anlamına gelir.

Bir hackathon, 24 ila 48 saat sürer ve belirli bir konuya veya mücadeleye adanmıştır. Katılımcılar, yaratıcı düşünmeyi teşvik eden ve şaşırtıcı derecede yenilikçi yeni kavramlara, fikirlere ve prototiplere yol açan benzersiz bir ortamda küçük gruplar halinde çalışırlar. Hackathon'un sonucu, yenilikçi bir ürün, hizmet veya iş modeli için bitmiş bir prototiptir.

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