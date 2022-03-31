Karşıyaka Kolektif 7 farklı ülkeden 37 genci ağırladı

KARŞIYAKA, İZMİR (Bültenler) - Avrupa Birliği Erasmus+ programı tarafından finanse edilen ve aktiF-İz Gençlik Topluluğu koordinatörlüğünde, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genç İzmir ev sahipliğiyle hayata geçirilen BELIVe projesi kapsamında; Türkiye, İspanya, Romanya, Yunanistan, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, Sırbistan ve Bulgaristan'dan İzmir'e gelen 37 genç Karşıyaka Belediyesi'nin misafiri oldu.

MERKEZ TANITILDI

Gençlerin Türkiye ve Avrupa'daki işsizlik konusuyla yüzleşmeleri, kendi potansiyellerinin farkına varmaları ve işsizlik sorununu çözmeleri için farkındalık yaratmak amacıyla gerçekleştirilen proje kapsamında, gençlere ücretsiz hizmet sunan Karşıyaka Belediyesi Kolektif Girişimcilik Merkezi'nin faaliyetleri hakkında bilgi verildi, girişimcilik üzerine bilgiler paylaşıldı. Etkinliğe yönelik bilgi veren Kolektif Girişimcilik Merkezi Koordinatörü Rafet Yacan, gençlerin planlarına destek olan bir projenin parçası olmaktan gurur duyduklarını belirtti.

Bültenler / Güncel