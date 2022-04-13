Karşıyaka Kaymakamlığı şehit ve gazi aileleri için iftar programı düzenledi

KARŞIYAKA, İZMİR (Bültenler) - Karşıyaka Best Western Premier oteldeki iftarda, Karşıyaka Kaymakamı Ali Rıza Çalışır, Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Ege Deniz Bölge Komutanı Deniz Albay Hakan Tolungüç, Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcısı Kazım Arapoğlu, Tersane Komutan Deniz Kıdemli Albay Korkut Şen, İlçe Müftüsü İsa Gürler, İlçe Emniyet Müdürü Ercan Kaçanoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Ahmet Karaman, Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Muhittin Edirne, Muharip Gaziler Derneği Karşıyaka Şube Başkanı Halil Taşçı, Best Western Premier otelin sahibi Abdullah Savranoğlu, şehit ve gazi aileleri ile yakınları bir araya geldi.

İftar programından önce Karşıyaka Müftüsü İsa Gürler tarafından dua okundu.

İftardan sonra Karşıyaka Kaymakamı Ali Rıza Çalışır bir konuşma yaptı. Kaymakam Çalışır, İftara katılanlara teşekkür ederek yaptığı konuşmada, günün 24 saatinde şehit ve gazi ailelerinin ve yakınlarının emrinde olduklarını belirterek şunları söyledi. "Pandemiden dolayı iki yıldır bir araya gelemedik. Şehitlerimiz ve gazilerimiz, bu güzel vatanı canıyla koruyarak bizlere emanet ettiler. Onun için bu toprakların kıymetini hep birlikte bileceğiz. İşte sizlerde şehit olmuş bu mücadelede kahramanlık gösteren şehitlerin bize emanetisiniz. Hakkınızı hiçbir zaman ödeyemeyiz.Sizlerle zaman zaman beraber olmak, özellikle sizleri evlerinizde ziyaret ediyoruz.Söylemeye gerek yok. Emir ve isteklerinizi, ne zaman bir ihtiyacınız olursa ya da gereksinim duyarsanız kapımız herkese açık olduğu gibi sizlere daha fazla açık. Sizleri her zaman bekliyoruz."

İftarda Kaymakam Çalışır ve eşinin şehit ve gazi yakınları ile tek tek ilgilenmesi, her hafta şehit ailelerini beraberindekiler ile ziyaret eden Kaymakam Çalışır ile şehit ve gazi ailelerinin samimi sohbetleri dikkat çekti.

İftardan sonra Karşıyaka Kaymakamı Ali Rıza Çalışır ve Abdullah Savranoğlu eşleri ile şehit ve gazi ailelerini birlikte uğurladılar.

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