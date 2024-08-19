Karşıyaka'daki yangının nedeni mangal ateşi çıktı

İZMİR'in Karşıyaka ilçesindeki Yamanlar Dağı'nda 15 Ağustos'ta başlayan ve 62,5 saat sonra kontrol altına alınan yangına mangal ateşinin neden olduğu belirlendi. Bir kişinin gözaltına alındığı olay, geçen sene Urla ilçesindeki makilikte 3 kişinin piknik yaparken yaktığı ateşin çalılık alana sıçramasıyla çıkan ve geniş bir alanda etkili olan yangını akıllara getirdi.

Karşıyaka ilçesi Yamanlar Dağı'nda 15 Ağustos'ta saat 21.00 sıralarında çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Yerleşim yerlerinin de etkilendiği yangında 17 ev yandı, 105 ev ile 44 iş yeri tahliye edildi. 3 mahallenin boşaltılmasına neden olan yangın, yaklaşık 1600 hektarlık alanda etkili oldu. Karşıyaka'da başlayan ve Bayraklı ile Çiğli ilçesine yayılan orman yangını nedeniyle kentin birçok noktası duman altında kaldı. Yangın dün saat 12.30 sıralarında kontrol altına alındı. Başlatılan soruşturmada yangının mangal ateşinden çıktığı belirlendi. Olayla ilgili, bölgede mangal yaktığı tespit edilen 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

AKILLARA O GÖRÜNTÜYÜ GETİRDİ

Öte yandan Yamanlar Dağı'nda meydana gelen yangın, geçen yıl 3 Eylül'de İzmir'in Urla ilçesi Demircili Mahallesi'nde makilikte yaktığı mangal ateşinin çalılıklara sıçraması sonucu çıkan yangını akıllara getirdi. Geniş bir alanda etkili olan ve ekiplerin müdahalesiyle uzun uğraşlar sonucu söndürülen yangınla ilgili gözaltına alınan 3 şüphelinin cep telefonlarında yangının çıkış anı ile ilgili görüntülere de rastlanılmıştı. Şüphelilerin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı olaya ilişkin görüntülerde, piknik için yakılan ateşin çalılıklara sıçraması ve bir anda büyümesi yer alıyor.