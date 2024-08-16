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Karşıyaka'daki orman yangınına havadan müdahale başladı

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İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki ormanda çıkan yangında alevlerin ilerlediği Doğançay ve Sancaklı mahalleleri tahliye edildi. Yangına 5 uçak, 6 helikopter, 24 arazöz, 7 su ikmal aracı, 2 dozer ve 4 yer ekibiyle müdahale ediliyor.

Karşıyaka'daki orman yangınına, havadan müdahale başladı (3)

İKİ MAHALLE TAHLİYE EDİLDİ, 3 EV ZARAR GÖRDÜ

İzmir'in Karşıyaka ilçesi Yamanlar Dağı Karatepe mevkisindeki ormanda çıkan yangında alevlerin ilerlediği Doğançay ve Sancaklı mahalleleri tahliye edildi. Doğançay Mahallesi'ndeki alevlerin sıçradığı 3 ev zarar görürken bölgeye takviye ekipler gönderildi. Alevlere 5 uçak, 6 helikopter, 24 arazöz, 7 su ikmal aracı, 2 dozer ve 4 yer ekibi sevk edildi. Kuvvetli rüzgar nedeniyle zor anlar yaşayan ekiplerin, havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Helikopter Karşıyaka İzmir İzmir Yaşam Güncel Haberler

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