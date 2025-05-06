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Karşıyaka'da Yağma ve Silahla Tehdit Olaylarına Karışan 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

Karşıyaka'da Yağma ve Silahla Tehdit Olaylarına Karışan 3 Şüpheli Gözaltına Alındı
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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yağma, silahla tehdit ve kurşunlama olaylarına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Operasyonda ruhsatsız silahlar ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yağma, silahla tehdit ve kurşunlama olaylarına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli tarihlerde meydana gelen yağma, silahla tehdit ve kurşunlama olaylarına ilişkin çalışma yürüttü.

Şüphelileri tespit eden polis, belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda G.A. (61), Y.C.K. (33) ve Ö.A'yı (31) gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramada ruhsatsız 1'i otomatik 3 tabanca, av tüfeği, 318 fişek ve 45 sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.C.K. ve Ö.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, G.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerden Ö.A'nın 18 ayrı suç kaydı bulunduğu, 9 yıl 6 ay 27 gün hapis cezası ile arandığı tespit edildi.

Kaynak: AA / Haydar Toprakçı - Güncel
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