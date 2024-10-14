Üye Girişi
Haberler

Karşıyaka'da Uyuşturucu Operasyonu: Kadının Perukunda Metamfetamin Ele Geçirildi

Karşıyaka'da Uyuşturucu Operasyonu: Kadının Perukunda Metamfetamin Ele Geçirildi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda, bir kadının başındaki perukta ve elindeki içecek kutusunda toplam 24,65 gram metamfetamin ele geçirildi. Ayrıca evde ruhsatsız bir pompalı tüfek ve 14 kartuş bulundu.

İZMİR'in Karşıyaka ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda kadının başındaki perukta ve elindeki içecek kutusunda 24,65 gram metamfetamin ele geçirildi.

Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satan kişilere yönelik yaptığı çalışmada bir eve operasyon düzenledi. Evde, kadın şüphelinin başındaki peruğun altında ve elindeki içecek kutusunda toplam 24,65 gram metamfetamin ele geçirildi. Evde yapılan aramada ayrıca 1 ruhsatsız pompalı tüfek ve 14 kartuş bulundu.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Operasyon Karşıyaka İzmir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kaymakamlara ders gibi sözler

Gözlerinin içine baka baka söyledi: Bunu yapana tolerans göstermeyiz

 Yenidoğan Çetesi'nin tetikçisi itirafçı oldu: Savcıyı 100 bin dolara vuracakmış

100 bin dolara savcıyı vuracakmış

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ana dilini konuştukları için milyonlarca vatandaşımız ötekileştirildi

'Çözüm süreci' konuşulurken Erdoğan'dan ana dil çıkışı geldi
Meyve suyu, çikolata, şeker! 17 üründe cinsel güç artırıcı yasaklı ilaç bulundu

Meyve suyu, çikolata, şeker! 17 üründe cinsel güç artırıcı yasaklı ilaç bulundu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
E Nabız'a neden giremiyorum, problem mi var? E Nabız neden girilmiyor, ÇÖKTÜ mü? Giresun Sendromu nedir, belirtileri nelerdir, neden olur? Daron Acemoğlu Ermeni mi, Türk mü? Daron Acemoğlu hangi okuldan mezun oldu, nerede okudu? İzlanda Türkiye maçı ertelenecek mi, milli maç ertelendi mi? Türkiye maçı iptal mi? Ufuk Özkan kimdir? Ufuk Özkan kaç yaşında ve nereli? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 14 EKİM | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? İstanbul barajları doluluk oranı nedir? Ankara zabıta alımı 2024: Ankara zabıta alımı ne zaman? Ankara zabıta alımı başvuru ekranı! Güzel Aşklar Diyarı Hakim neden yok? Halil Ergün, Güzel Aşklar Diyarı dizisinden ayrılıyor mu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.