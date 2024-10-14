Karşıyaka'da Uyuşturucu Operasyonu: Kadının Perukunda Metamfetamin Ele Geçirildi
İzmir’in Karşıyaka ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda, bir kadının başındaki perukta ve elindeki içecek kutusunda toplam 24,65 gram metamfetamin ele geçirildi. Ayrıca evde ruhsatsız bir pompalı tüfek ve 14 kartuş bulundu.
İZMİR'in Karşıyaka ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda kadının başındaki perukta ve elindeki içecek kutusunda 24,65 gram metamfetamin ele geçirildi.
Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satan kişilere yönelik yaptığı çalışmada bir eve operasyon düzenledi. Evde, kadın şüphelinin başındaki peruğun altında ve elindeki içecek kutusunda toplam 24,65 gram metamfetamin ele geçirildi. Evde yapılan aramada ayrıca 1 ruhsatsız pompalı tüfek ve 14 kartuş bulundu.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.