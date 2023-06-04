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Karşıyaka'da Uyuşturucu Operasyonu: 6,5 Kilo Metamfetamin ve Uzun Namlulu Silah Ele Geçirildi

Karşıyaka'da Uyuşturucu Operasyonu: 6,5 Kilo Metamfetamin ve Uzun Namlulu Silah Ele Geçirildi

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İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde bir iş yerine yapılan baskında 6,5 kilo metamfetamin ile uzun namlulu silah ele geçirildi; 2 şüpheli gözaltına alınıp, tutuklandı.

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde bir iş yerine yapılan baskında 6,5 kilo metamfetamin ile uzun namlulu silah ele geçirildi; 2 şüpheli gözaltına alınıp, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Karşıyaka ilçesindeki bir iş yerine yapılan baskında 6,5 kilo metamfetamin ile uzun namlulu silah ve 75 mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan M.B. ile Ö.Y., işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir Özen - Güncel

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