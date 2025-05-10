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Karşıyaka'da Trafik Tartışmasında Bıçaklı Saldırı

Karşıyaka'da Trafik Tartışmasında Bıçaklı Saldırı
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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir otomobil sürücüsü, trafikte tartıştığı motosikletliye döner bıçağıyla saldırdı. Olayın ardından sürücü gözaltına alındı.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde trafikte tartıştığı motosikletlinin üzerine döner bıçağıyla yürüyen otomobil sürücüsü, gözaltına alındı.

Girne Caddesi'nde, 35 CKG 604 plakalı otomobilin sürücüsü E.C.M, plakası öğrenilemeyen motosiklet sürücüsü K.U.B ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine aracından inen E.C.M, otomobilden çıkardığı döner bıçağıyla K.U.B'nin üzerine yürüdü. Çevredeki vatandaşların araya girmesi üzerine motosiklet sürücüsü olay yerinden ayrıldı.

İhbar üzerine çalışma başlatan Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli E.C.M'yi döner bıçağıyla gözaltına aldı.

Öte yandan, olay anı caddeden geçen bir otomobilin araç kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde şüphelinin araçtan çıkardığı döner bıçağıyla motosiklet sürücüsünün üzerine yürüdüğü, çevredeki vatandaşların da araya girdiği görülüyor.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Güncel
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