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Karşıyaka'da silahlı kavga: 3 tutuklama

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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada 4 kişi yaralandı. Gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Örnekköy Mahallesi'nde 14 Ocak'ta iki aile arasında "kız kaçırma meselesi" nedeniyle çıkan ve 4 kişinin pompalı tüfekle yaralandığı olayla ilgili gözaltına alınan 8 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.Z, Ç.Ç. ve A.O.Ç. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Olayda yaralanan 4 kişinin, tedavilerinin ardından taburcu edildikleri öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Karşıyaka Örnekköy İzmir Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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