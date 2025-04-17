Karşıyaka'da Orman Yangını Davasında Sanık Sayısı 11'e Yükseldi

İZMİR'in Karşıyaka ilçesindeki Yamanlar Dağı'nda çıkan ve 2 bin 196 hektar alanda etkili olan orman yangını davasında sanık sayısı 11'e yükselirken, tutuklu 4 sanık da adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Dosyada tutuklu sanık kalmadı.

Yamanlar Dağı'ndaki TRT vericisinin alt tarafında 13 Ağustos 2024'te saat 21.30 sıralarında yangın çıktı. Yoğun çalışmalarla 15 Ağustos'ta yangın büyük ölçüde söndürüldü. Ancak aynı gün saat 21.00 sıralarında söndürülen alanda bulunan büyük odun ve kütüklerde, hızı 70-80 kilometreyi bulan rüzgarın etkisiyle alevler tekrar canlandı ve yangın geniş bir alana yayıldı. 17 ev yandı, 105 ev boşaltıldı, 44 iş yeri de tahliye edildi. Karşıyaka'da çıkan, Bayraklı ile Çiğli ilçe sınırlarına da yayılan orman yangını nedeniyle kentin birçok noktası duman altında kaldı. 5 günde kontrol altına alınan yangında 2 bin 196 hektar alan zarar gördü.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Yangınla ilgili Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma yaptı. Yangının çıktığı TRT vericisinin alt tarafında detaylı araştırma yapan ve 150 saatlik kamera görüntüsünü inceleyen ekipler, bölgede tarihi eser kaçakçılığı amaçlı kaçak kazı yaptıkları ve yangına sebebiyet verdikleri gerekçesiyle 8 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda tarihi eser olduğu değerlendirilen 40 obje ve imitasyon banknotlar ile polis emeklileri derneği üyelik kartı, polis gazetesi kimlik kartı, polis araç tanıtım kartı ve sahte olduğu değerlendirilen pasaportlar da ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen Emre Y., Süleyman K. (41), Münir İ. (56), Derya Y. (41) ve Abdülhamit S. tutuklandı; T.A. (41), S.K. (51) ve M.A. (47) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 5'i tutuklu, 8 kişi hakkında Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Kültür varlıkları bulmak amacıyla, izinsiz olarak kazı veya sondaj yapmak' ve 'Taksirle orman yangını çıkarmak', tutuksuz sanıklar hakkında ise 'Kültür varlıkları bulmak amacıyla, izinsiz olarak kazı veya sondaj yapmak' suçlarından 6 aydan 18 yıla kadar hapis cezaları istendi ve sanıkların yargılanmalarına başlanıldı. Karşıyaka 7'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen geçen duruşmada Süleyman K. ve Derya Y. adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

SANIK SAYISI 11'E YÜKSELDİ

Sanıkların yargılanmalarına bugün Karşıyaka 7'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Davaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar katıldı. Hakim, olaya ilişkin soruşturma kapsamında Y.E.E., H.T. ve İbrahim H.'nin de bu dosyaya sanık olarak eklendiğini, İbrahim T.'nin tutuklanarak cezaevine gönderildiğini söyledi. Böylelikle dosyadaki sanık sayısı 4'ü tutuklu 11'e yükseldi.

Duruşmada söz verilen tutuklu sanık İbrahim H., "Yangından 4-5 gün önce alana gitmiştim. Yangının çıktığı gün kazı alanına gitmedim. Yangının çıktığını telefonla aranarak öğrendim. Sanık Emre Y.'nin kazı alanında patlayıcı madde kullandığını biliyorum ama gözümle görmedim" ifadelerini kullandı.

Tutuksuz sanıklar Y.E.E. ve H.T. de suçsuz olduklarını belirterek beraat talebinde bulundu. Savunmaların ardından iddia makamı, tutuklu sanıkların tahliyesi yönünde görüş bildirdi. Mütalaanın ardından hakim, tutuklu sanıkların adli kontrol şartıyla tahliyesine, diğer sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verdi. Tutuklu sanığın kalmadığı davada hakim eksikliklerin giderilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.