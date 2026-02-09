Haberler

İzmir'de elektrik direğine çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Güncelleme:
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde motosikletin elektrik direğine çarpması sonucu 23 yaşındaki Serhat Devrim Çağıl hayatını kaybetti. Olay, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle meydana geldi.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde motosikletin elektrik direğine çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Serhat Devrim Çağıl (23) idaresindeki 35 CMR 810 plakalı motosiklet, Yalı Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak elektrik direğine çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle sürücü yola savruldu.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kontrollerde Çağıl'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Gencin cansız bedeni incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel
