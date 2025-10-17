Karşıyaka'da Kayınbirader Kavgası: Bir Kişi Silahla Yaralandı
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, husumetli kayınbiraderler arasında çıkan tartışma sonucunda bir kişi pompalı tüfekle yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, şüpheli gözaltına alındı.
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, kayınbiraderi tarafından silahla vurularak yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Örnekköy Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan kayınbiraderler M.A. (26) ile Ö.Ş. (39) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine M.A, pompalı tüfekle Ö.Ş'yi ayağından yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ö.Ş'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Şüpheli M.A. ise polislerce gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel