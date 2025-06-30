Karşıyaka'da Kasten Öldürme Suçundan Aranan Hükümlü Yakalandı
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, kasten öldürme suçundan 51 yıl 11 ay 16 gün hapis cezası bulunan hükümlü Ö.Ç. düzenlenen operasyonla yakalanarak cezaevine gönderildi.
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, "kasten öldürme" suçundan 51 yıl 11 ay 16 gün hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.
Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kasten öldürme suçundan 51 yıl 11 ay 16 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü Ö.Ç'nin (39) adresini tespit etti.
Hükümlü, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki ikametinde operasyonla gözaltına alındı.
Ö.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel