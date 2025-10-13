Karşıyaka'da İnşaat Atıklarıyla Yangın Çıktı
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde inşaat atıklarının tutuşması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın, çevreyi etkileyen yoğun duman üretti.
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde inşaat atığı straforların tutuşmasıyla başlayan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Örnekköy Mahallesi'nde kullanılmayan strafor malzemelerinin biriktiği alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın çevreye yayılmadan söndürüldü.
Yangın nedeniyle gökyüzünü siyah duman kapladı. Duman körfezin karşı kıyısı ve kentin farklı noktalarından görüldü.
Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel