Haberler

Karşıyaka'da İnşaat Atıklarıyla Yangın Çıktı

Karşıyaka'da İnşaat Atıklarıyla Yangın Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde inşaat atıklarının tutuşması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın, çevreyi etkileyen yoğun duman üretti.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde inşaat atığı straforların tutuşmasıyla başlayan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Örnekköy Mahallesi'nde kullanılmayan strafor malzemelerinin biriktiği alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın çevreye yayılmadan söndürüldü.

Yangın nedeniyle gökyüzünü siyah duman kapladı. Duman körfezin karşı kıyısı ve kentin farklı noktalarından görüldü.

Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel
Netanyahu, Mısır'da yapılacak Gazze zirvesine katılmayacak

Netanyahu, Erdoğan'ın da katılacağı zirve için son kararını verdi
Seyfi Dursunoğlu'nun 15 milyonluk miras için hukuk savaşı sürüyor

Seyfi Dursunoğlu'nun mirasıyla ilgili gerçek ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nijerya'da Osimhen krizi çıktı! Galatasaray'ı çıldırtan talep

Nijerya'da Osimhen krizi çıktı! Galatasaray'ı çıldırtan talep
Seyfi Dursunoğlu'nun 15 milyonluk miras için hukuk savaşı sürüyor

Seyfi Dursunoğlu'nun mirasıyla ilgili gerçek ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.