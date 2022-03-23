Karşıyaka'da "İleri Yaş Etkinlikleri" kapsamında "Masterler Futbol Şöleni" gerçekleşti

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Bültenler) - Kadrosunda Samet Aybaba, Recep Çetin, Ziya Doğan, Mehmet Ekşi, Saffet İşler, Halim Okta ve Feyyaz Uçar'ın yer aldığı "Beşiktaş Masterler" ile kadrosunda Muharrem Dirik, Cevdet Çapar, Hakan Kutucuoğlu, Arif Kocabıyık ve Meftun Yıldız'ın yer aldığı "Karşıyaka Masterler"ın gösteri maçında heyecan dolu bir mücadele yaşandı. Karşılaşma 5-3 skorla Beşiktaş galibiyetiyle tamamlansa da kazanan dostluk oldu.

Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay "Beşiktaş Masterler Kulübü Başkanı Süleyman Oktay, Karşıyaka Masterler Kulübü Başkanı Serdar Aktop, futbol şölenine destek sunan Murat Sarı ve Hasan Gültekin'e, futbolcularımıza, organizasyonda emeği geçenlere ve katılım gösteren Karşıyakalılara teşekkür ediyoruz" dedi.

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