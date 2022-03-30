Karşıyaka'da ilaçlamaya broşürlü bilgilendirme

Müdürlük personeli tarafından, Bostanlı Mahallesi'nde "Sağlıklı Yaşam için Sivrisinek ile Mücadelemize Siz de Katılın", "Asya Kaplan Sivrisineği AEDES'i Tanıyor musunuz?" başlıklı iki adet broşürün dağıtımı yapıldı. Karşıyaka Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Aylin Eroğlu'nun da katıldığı dağıtımda, mahalle esnafı da ziyaret edilerek sivrisineklerin üreme ortamları hakkında bilgi verildi.

Broşürde sivrisineklerin üreme ortamları olan konutların bodrum katlarında biriken sular, kullanılmayan otomobil lastikleri, su kovaları, boş saksı ve tabaklar, süs havuzları, eski boya kutuları gibi yerlere dikkat çekildi. Bu ürüme alanlarının oluşmaması için vatandaş ve esnaftan önlem alınması istendi. Çalışmanın, Karşıyaka'nın tüm mahallelerinde gerçekleştirileceği belirtildi.

Sivrisineklerin üreme alanlarının oluşması hakkında bilgi veren Karşıyaka Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Aylin Eroğlu "Durgun su birikimine müsaade etmeyelim, bahçemizde ve balkonumuzda kullanılmayan saksı ve kapları ters çevirelim. Saktı altlarında su bulundurmayalım, kullanılmayan araba lastiklerini açıkta bekletmeyelim. Unutmayalım ki bir bardak durgun suda bile binlere sivrisinek üremekte ve herkes için sağlık riski oluşturmaktadır" diye konuştu.

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