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Karşıyaka'da hayalet nişancı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı

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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 'hayalet nişancı 5 kişiyi yaraladı' iddiası üzerine gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı. Polis, olaya ilişkin herhangi bir müracaat olmaması üzerine incelemelerini yoğunlaştırdı.

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde 'hayalet nişancı 5 kişiyi yaraladı' iddiası üzerine bölgede çalışma yapan polis ekiplerince gözaltına alınan Y.A.T., serbest bırakıldı.

Karşıyaka Nergis Mahallesi, Nergis Parkı'nda değişik zamanlarda 5 kişinin ve 1 köpeğin pompalı tüfekle vurularak yaralandığı iddiası polisi harekete geçirdi. Ancak, poliste herhangi bir müracaatın bulunmaması üzerine, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri olaya konu olan bölgede incelemelerini yoğunlaştırdı. Çalışmalar sırasında, 'hayalet nişancı' tarafından silahla yaralandığı belirtilen Sevgi T.'nin ifadesine başvuruldu. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından mahallede yapılan çalışmalar hakkında, Polis merkezine herhangi bir müracaatı bulunmayan Sevgi T.'nin "15.11.2023 saat 13.50 sıralarında bahse konu olay adresinde bulunan iş yerine girdiği sırada önce ince bir şekilde çat diye ses duyduğu akabinde ayağında bir ağrı hissettiği ayağına baktığında kan aktığını gördüğünü, Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kendi imkanlarıyla gittiğini ve ayağına saçma isabet ettiğini öğrendiğini, kimseden şüphelenmediğini olay anında herhangi şüpheli bir durum yaşamadığını" söylediği belirtildi. Sevgi T.'nin davacı ve şikayetçi olduğu bildirildi. Olay yerinde gerekli incelemeler yapılarak, konu ile ilgili polis merkezlerine başka bir müracaat olmadığı aktarıldı

3 ŞÜPHELİ İÇİN OPERASYON

Çalışmalarını yoğunlaştıran il emniyet müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili 3 şüphelinin adreslerini tespit ederek gece saatlerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Şüphelilerden, olayı gerçekleştirdiği değerlendirilen Y.A.T. gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar sürerken, Y.A.T., polisteki ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Şüpheli hakkındaki incelemenin sürdüğü belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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