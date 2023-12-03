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Karşıyaka'da Havalı Tüfekle Yaralama Olayında Şüpheli Gözaltına Alındı

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Karşıyaka'da farklı zamanlarda 5 kişiyi havalı tüfekle yaraladığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı. Nergis Mahallesi'nde yaşanan olayda, 5 kişi hafif şekilde yaralandı. Polis, aynı sokaktaki bir apartmanda yaşayan şüpheliyi gözaltına aldı.

Karşıyaka'da farklı zamanlarda 5 kişiyi havalı tüfekle yaraladığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre Nergis Mahallesi'nde farklı zamanlarda 5 kişi, havalı tüfek saçmasıyla vücutlarının çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralandı.

Soruşturmayı yürüten polis, aynı sokaktaki bir apartmanda yaşayan Y.A.T'yi, gözaltına aldı.

Şüphelinin, emniyetteki işleminin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Karşıyaka Güvenlik Soruşturma Gözaltı Suç 3. Sayfa Güncel Haberler

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