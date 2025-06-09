Karşıyaka'da Çöplükte Yangın Kontrol Altına Alındı

Karşıyaka'da Çöplükte Yangın Kontrol Altına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde Yamanlar Dağı eteklerindeki çöplük alanında sabah saatlerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın, çevredekilerde tedirginliğe yol açtı.

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, Yamanlar Dağı'nın eteğindeki çöplük alanında çıkan yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Latife Hanım Mahallesi'ndeki Örnekköy Sanayi Sitesi'ndeki Karşıyaka Belediyesi Katı Atık Arıtma Tesisi'ndeki çöplük alanda, saat 05.30 sıralarında yangın çıktı. Yamanlar Dağı'nın eteklerinde bulunan ve geçen yılki büyük yangının izlerini taşıyan alana yakın bölgede çıkan yangın, çevredekileri tedirgin etti. Yangını görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbarla alana gelen itfaiye ekipleri, yangını 06.30 sıralarında kontrol altına aldı. Yangını söndürme çalışmalarına, tedbir amaçlı olarak İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de katıldı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Inter'de beklenen ayrılık resmen gerçekleşti

Inter'de beklenen ayrılık gerçekleşti
İsrail'in Madleen Gemisi'ne saldırdığı an! Kimyasal sıvı püskürttüler

İsrail'in Madleen Gemisi'ne saldırdığı an! Kimyasal sıvı püskürttüler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Amasra, bayram tatilinde nüfusunun 10 katı misafir ağırlıyor

'Karadeniz'in incisi' bayramda nüfusunun 10 katı ziyaretçiyi ağırlıyor
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Edin Dzeko geri dönüş yolunda! İşte görüştüğü takım

Görüşmeler başladı! Edin Dzeko geri dönüş yolunda
Aile krizi sahneye taşındı! Özcan Deniz şarkı sözüyle kardeşini hedef aldı

Aile krizi sahnede! Özcan Deniz sözleriyle kardeşini vurdu
Beşiktaş'tan ses getirecek hamle! Galatasaray'dan transfer ihtimali

Beşiktaş'tan ses getirecek hamle! Galatasaray'dan transfer geliyor
Kerem Aktürkoğlu'na sürpriz talip! ABD maçında tribünden izlediler

Kerem Aktürkoğlu'na sürpriz talip! ABD maçında tribünden izlediler
Arda Turan milli golcüyü Shakhtar Donetsk'e istiyor

Milli golcüyü Shakhtar Donetsk'e istiyor
Gazze'ye yardım etmek için yola çıkan Brezilyalı aktivistten çağrı: Lütfen ayağa kalkın

İsrail'in tehdit ettiği gemideki Brezilyalı isimden tüm dünyaya çağrı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.