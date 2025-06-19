Karşıyaka'da Birsen Bayraktar Davası: Tanıklar Dinlendi

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 5 yıl önce 73 yaşındaki Birsen Bayraktar'ın öldürülmesine ilişkin 1'i tutuklu 3 sanığın yargılandığı davanın duruşmasında tanıklar dinlenildi.

Karşıyaka 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık U.C, tutuksuz sanıklar M.C. ile H.H. ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada, olayın yaşandığı daireye çilingir olarak çağrılan H.M. tanık olarak dinlenildi.

Eve girdiklerinde elektriklerin olmadığını söyleyen H.M, bir kişinin öldürülmüş halde koridorda olduğunu söyledi. Polislerin maktulü görünce ilk başta düşerek yaşamını yitirmiş olabileceği ihtimali üzerinde durduklarını ifade eden H.M, "Etrafı izlerken tavanda kan lekeleri gördüm. Bu durumu polislere bildirdim. Apartmanın kapıcısı da dövünerek ağlıyordu. Ayrıca kapı kilitli değildi." diye konuştu.

Maktul Bayraktar'ın karşı komşusu olarak dinlenilen doktor S.U. ise "Doktor olmam sebebiyle ölmüş olduğunu anladım. Doğal ölüm olmadığını düşünerek polislere söyledim." dedi.

Cumhuriyet savcısı, dosyadaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanıkların mevcut hallerinin devamı yönünde karar verilmesini ve eksikliklerin giderilmesini istedi.

Söz verilen tutuklu sanık U.C, tahliyesini talep etti.

U.C'nin eşi tutuksuz yargılanan M.C. de "Eşim böyle bir şey yapmadı, 6 aydır suçsuz yatıyor. Daha önceki ifadelerimi tehdit altında söylemiştim." dedi.

Aranın ardından ara karar açıklandı. Tutuklu sanık U.C'nin mevcut halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

Olay

Karşıyaka ilçesinde 14 Nisan 2020 yılında komşularının haber vermesi üzerine eve çilingir yardımıyla giren polis ekipleri, 73 yaşındaki Birsen Bayraktar'ın cansız bedenini bulmuştu.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin Bayraktar'ın ölümüne ilişkin yürüttüğü çalışma kapsamında geçen yıl mayıs ayında binanın kapıcısı U.C, eşi M.C. (34) ve aynı apartmanda yaşayan H.H. (60) gözaltına alınmış, şüpheliler maddi delil eksikliği nedeniyle serbest bırakılmıştı.

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığınca U.C. ile H.H. "kasten öldürme" ve "yağmaya teşebbüs" suçlarından müebbet ve 15 yıla kadar hapis, M.C. hakkında da "suçluyu kayırma" suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame Karşıyaka 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmiş, U.C. tutuklanmıştı.