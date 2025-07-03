Karşıyaka'da Biriken Çöp Yığınları Vatandaşları Rahatsız Ediyor

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde belediye araçlarının arızalanması nedeniyle biriken çöp yığınları vatandaşların tepkisini çekiyor.

Bostanlı Mahallesi Cengiz Kocatoros Sokak'ta bazı noktalarda oluşan çöp yığını kötü kokuya neden oldu. Biriken çöpler kaldırım ve yollara taştı. Karşıyakalılar ise yaşanan bu duruma tepkilerini dile getirdi.

Berna Arasovalı, 1 haftadır yolda çöp birikintilerini gördüğünü ifade etti.

Çöplerin toplanmasını isteyen Arasovalı, "Karşıyaka'mızın böyle bir görüntüye layık olacağını hiç düşünmüyorum. Hem sağlık hem görüntü hem de çevre açısından bu duruma inanın çok üzülüyorum. Herhalde yakında daha çok haşerelerle karşılaşacağımızı düşünüyorum. Temiz ve güzel bir Karşıyaka istiyorum." dedi.

Mahalle esnafı Ali Ulus ise temiz çevre görmek istediklerini söyledi.

Biriken çöplere dikkati çeken esnaf Korhan Canbolat da "Bu görüntüler bize yakışmıyor. Yaz günü, bu sıcakta bu durumu kendimize yakıştıramıyoruz. Bu yüzden belediyenin çalışmasını rica ediyoruz. Eğer çalışmazlarsa, bir sonraki dönemde o koltuklarda oturamayacaklarını söylemek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Öte yandan belediye yetkilileri, temizlik araçlarının arızası nedeniyle çöpleri toplayamadıklarını, tamir ve bakım işlemlerinin ardından yaşanan sorunu çözeceklerini bildirdi.